Governador inaugura campo de grama sintética em Vargem Bonita

A reforma integra uma nova parceria entre as secretarias de Esporte e Lazer e Trabalho, que vai recuperar 50 campos similares pelo DF. O investimento completo é de R$ 8 milhões

Neste sábado (26/3), a Vargem Bonita, área localizada no Park Way, ganhou um campo de grama sintético novo. Há um ano a população pediu ao governador Ibaneis Rocha a reforma do local. A expectativa é de beneficiar 5 mil pessoas.

“O campo precisava de uma reforma. As crianças que estavam utilizando correriam risco de se machucar. Na inauguração da feira, no ano passado, o governador e o Zé Humberto (secretário de Governo) foram categóricos para que providenciássemos a reforma. Logo o governo arrumou uma forma de solucionar esse problema”, destacou o administrador do Park Way, Maurício Tomaz da Silva.

A reforma foi custeada com recursos da Secretaria de Esporte e Lazer e de emenda parlamentar da deputada Celina Leão e executada pelos aprendizes do programa RENOVADF, da Secretaria de Trabalho, que capacita profissionalmente, ao mesmo tempo em que recupera equipamentos públicos.

“É uma grande novidade que estamos lançando. Além das construções, o governador pediu também as reformas”, explicou a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira, sobre a diferença do campo de Vargem Bonita em relação aos demais inaugurados nesta gestão.

O campo é o primeiro de um pacote de 50 similares que serão reformados pelo Distrito Federal por meio de parceria entre as secretarias. O investimento será de R$ 8 milhões. “O dinheiro que era para recuperar sete campos sintéticos vai recuperar 50 em todo o DF. Os R$ 8 milhões já foram colocados à disposição”, revelou o governador.

Na ocasião, Ibaneis Rocha inaugurou o campo com o corte da fita e entregou chuteiras às crianças que praticam futebol no espaço por meio do projeto Corrente do Bem.

O secretário de Trabalho, Thales Mendes, também foi conferir de perto a inauguração do campo, que contou com ação do RENOVADF. “Esse é o primeiro de um grupo de campos de grama sintética que vamos recuperar pelo programa. É uma amostra do trabalho dos nossos alunos”, afirmou. Mais seis campos sintéticos serão recuperados simultaneamente nos próximos 30 dias em regiões como Paranoá, Varjão e Itapoã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A deputada Celina Leão destacou que essa é uma atitude do governo de cuidar das crianças da região. “Gratidão, governador. Essas crianças brincavam no terrão e hoje vão brincar no campo sintético”, comemorou.

A obra consistiu na instalação do gramado sintético de 510 metros quadrados, reforma da estrutura do alambrado e construção de estacionamentos em blocos, vestiários e salas de apoio. Os serviços duraram 30 dias com participação de 50 estudantes do RENOVADF.

Incentivo à prática esportiva

Mais de 100 crianças atendidas pelo programa Corrente do Bem foram diretamente beneficiadas pela reforma. A coordenadora do projeto Olga Diniz fez questão de agradecer ao governador e lembrar que havia feito o pedido no ano passado. “Um ano depois agora estamos aqui com o campo novo”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para Giselle Ferreira, entregar o campo para a população é uma forma de incentivar o esporte na região. “Para nossa surpresa, além do futebol, já estão fazendo funcional. Ou seja, é um espaço esportivo para incentivar a prática de esportes aqui”.

O personal trainer Felipe Mutante utiliza o espaço para dar aulas de treinamento funcional. No dia da inauguração, ele já levou a primeira turma para aproveitar o espaço. “É muito bom, porque agora a gente tem um espaço a mais para oferecer um serviço de atividade física para a comunidade”, comentou.

Com informações da Agência Brasília