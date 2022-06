Governador Ibaneis Rocha participa de almoço com motofretistas

Segundo o governador, o objetivo é dar condições de trabalho ainda melhores, honrando a categoria dos entregadores

O governador Ibaneis Rocha e seu vice, Paco Britto, participaram de um almoço com o presidente da Associação dos Motofrentistas Autônomos e Entregadores de Aplicativo do Distrito Federal e Entorno (AmaeDF), Alessandro da Conceição, e Thiago Nascimento, diretor do Detran.

“A nossa preocupação é com a segurança. A categoria dos entregadores foi de suma importância na pandemia, entregando comida nos lares. Junto com o Detran e o Sebrae, vamos dar um jeito de qualificar esses motofrentistas”, afirmou Paco Britto.

Segundo Thiago Nascimento, um curso de direção defensiva está sendo desenvolvido para os motofrentistas. “Isso ajuda todo mundo, assim a gente diminui os acidentes e, principalmente, as mortes”. O diretor do Detran ainda afirmou que a previsão é de que esse curso saia já no segundo semestre deste ano

Ibaneis foi breve em sua fala, só afirmando que o GDF tem como objetivo dar condições de trabalho ainda melhores, honrando a categoria dos entregadores.