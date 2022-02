Governador Ibaneis Rocha anuncia trecho interditado na Via P1

A inutilização de 350 metros da via foi publicada em uma rede social do chefe do executivo local, na noite de quarta (9)

O Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou a inutilização de um trecho da Via P1, no Sol Nascente/Pôr do Sol, durante 15 dias.

“Um trabalho necessário para reformarmos uma das principais avenidas comerciais do DF e que corta Ceilândia, Taguatinga e o Sol Nascente/Pôr do Sol. Conto com a compreensão de vocês e peço desculpas pelos transtornos causados pela obra”, diz uma das publicações de Ibaneis.