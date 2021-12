Governador Ibaneis inaugura campo de futebol para a Vila Planalto

Governador Ibaneis inaugurou o espaço neste sábado (18). Investimento de quase R$ 1 milhão é comemorado pela comunidade local

A Vila Planalto ganhou neste sábado (18) o seu esperado campo de futebol society. O governador Ibaneis Rocha inaugurou o espaço esportivo pedido pela comunidade há 14 anos. Um investimento de R$ 883,1 mil, com recursos do governo e da Caixa Econômica Federal.

Executado por empresa contratada pela Secretaria de Obras, a nova “arena” da cidade, feita em grama sintética, tem 89 m de comprimento por 54 m de largura e fica na Praça Zé Ramalho, no acampamento Rabelo. De acordo com o governador, o espaço vem incentivar a prática esportiva de crianças e adolescentes, afastando a juventude das drogas. Ibaneis destacou ainda a qualidade do campo da Vila.

“A Vila Planalto é um lugar muito tradicional aqui no DF e faltava um espaço como esse para a criançada e adultos”, afirmou Ibaneis. O chefe do Executivo lembrou ainda que o governo vai levar diversas obras de infraestrutura para as 33 cidades do DF em 2022. Além do campinho society, a área externa foi toda urbanizada. Calçadas novas, bancos de concreto instalados e a inclusão de equipamentos como bancos e lixeiras.

Mais de 100 pares de chuteiras entregues

Na ocasião, o governo ainda entregou para a liga esportiva local um conjunto de 140 chuteiras para uso dos “peladeiros”. “Nosso objetivo é dar oportunidades e democratizar o esporte, porque ele representa muito mais do que lazer. É manter nossas crianças sadias”, ressaltou a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Oliveira. Ela recordou ainda que no local funcionava uma quadra de terra batida, em más condições para a prática do futebol.