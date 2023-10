Governador do DF participa da entrega do Prêmio Mérito Varejista 2023

honraria é concedida pelos empresários, autoridades e personalidades que colaboraram para o desenvolvimento da classe econômica

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, participou, na noite desta quinta-feira (19), da solenidade de entrega do Prêmio Mérito Varejista 2023, no Dúnia City Hall, no Lago Sul. A honraria é concedida pelos empresários, autoridades e personalidades que colaboraram para o desenvolvimento da classe econômica na capital federal. Em sua segunda edição, foram entregues onze comendas.

“Esse é um evento que já marca a história do Distrito Federal. Parabenizo a todos os homenageados da noite que são pessoas que realmente são referência e fazem a diferença para o Distrito Federal”, afirmou Ibaneis Rocha.

O líder do Executivo destacou a importância do setor para o DF. “O varejo representa uma grande parte da nossa economia e é onde está a maioria dos empregos. Temos que, a cada dia mais, festejar o trabalho que o Sindivarejista faz na nossa cidade”, disse. “Quero dizer a todos os empresários que o governo respeita o empresariado. Essa é a maior missão do governo: representar e respeitar quem produz e gera emprego e renda”, acrescentou.

Em 2022, o chefe do Executivo foi agraciado com o prêmio. Neste ano foi a vez da honraria ser concedida à primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha. “Acho que nós temos feito um trabalho pela cidade que é reconhecido. A Mayara, como primeira-dama, tem se colocado como uma pessoa sempre disponível, com todo o empenho e dedicação à cidade e às pessoas do Distrito Federal”, afirmou o governador. “Assim como foi no ano passado a mim, esse ano também a ela, é uma homenagem merecida”, completou.

O prêmio dado à primeira-dama reconhece o trabalho no GDF durante a gestão na Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), às ações sociais para a população vulnerável da cidade – como as campanhas do agasalho, de arrecadação de alimentos, campanhas Vem Brincar Comigo e Nosso Natal – e participação no Conselho de Políticas Públicas do DF.

“A primeira-dama fez um trabalho maravilhoso à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social. O trabalho dela fez com que os empresários ficassem mais solidários, o que é fundamental para melhorar a economia e dar visibilidade aos invisíveis”, disse o presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta.

“Mayara exerceu muito bem essa função e hoje ela está no Conselho de Políticas Públicas do governo, onde está iniciando um belo trabalho e vai estar à frente ajudando as pessoas e o empreendedorismo feminino, que é de muita importância para o nosso segmento”, completou o presidente do sindicato.

Mayara Noronha Rocha destacou o apoio que o setor tem dado às campanhas para a população em situação de vulnerabilidade do DF. “Desde 2019, quando surgiram as campanhas, sempre buscamos o empresariado. Eles são a grande força que nós temos aqui e vem cada vez mais nos ajudando, seja na campanha voltada para a alimentação, quanto na campanha dos brinquedos, que tivemos recentemente”, comentou.

Sobre a comenda, se mostrou honrada: “É uma honra gigantesca estar nesse evento recebendo essa medalha, o que me leva a pensar que, na verdade, é um reconhecimento mesmo pela ação social”. Emocionada, Mayara Noronha Rocha citou o filho Mateus como grande propulsor do empenho dela nas causas sociais. “A partir do vínculo de um filho faz nascer uma energia sobrenatural. Muito obrigada, meu filho, por você ser homem que me traz muita coragem para deixar o Distrito Federal também mais feliz e mais próspero para quem precisa”, complementou.

Reconhecimento do setor

Durante a solenidade, o presidente do Sindivarejista fez questão de lembrar às ações do governo do DF em apoio ao setor varejista, principalmente durante a pandemia de covid-19, com incentivos econômicos e fiscais e realizando diversas obras na cidade, como a reforma da W3 Sul e a construção de viadutos nas regiões administrativas.

“O governador Ibaneis Rocha tem uma habilidade muito grande de atrair empresários e tem uma visão empreendedora. Ele fez o Refis e inúmeras obras em Brasília e, como aqui não temos indústria, o que movimenta é a obra pública e privada. E o governador está desenvolvendo esse papel de geração de emprego”, destacou Sebastião Abritta.

A atuação de Ibaneis Rocha também foi celebrada pelos próprios empresários agraciados com o Mérito Varejista. “Brasília está sendo muito bem cuidada pelo governador e pela primeira-dama”, definiu a empresária Daniela Vieira, da Casa do Chocolate.

Criado na década de 1970, o Sindivarejista representa mais de 40 mil associados e o setor emprega cerca de 160 mil pessoas.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília