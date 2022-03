Governador destaca avanços nas políticas públicas voltadas à mulher

Na ocasição, Ibaneis destacou o trabalho desta gestão em defesa desse público e os avanços conquistados nos últimos anos

A agenda criada em homenagem às mulheres, teve uma solenidade com a presença do governador Ibaneis Rocha, no Palácio do Buriti. A Março Mais Mulher foi lançada, nesta terça-feira (8), diante de diversos membros do primeiro escalão, administradoras e lideranças femininas.

Na ocasição, Ibaneis destacou o trabalho desta gestão em defesa desse público e os avanços conquistados nos últimos anos. A Secretaria da Mulher, por sua vez, anunciou uma programação diversificada para elas até o próximo dia 31, em vários pontos do DF.

O chefe do Executivo local lembrou que o governo tem criado mecanismos para fortalecer a mulher brasiliense, que ainda enfrenta mazelas como a violência doméstica, por exemplo. “O que nos compete fazer é dar instrumentos para que a mulher possa enfrentar essas dificuldades”, pontuou.

“Quando se cria o Cartão Material Escolar, se traz dignidade não só pro filho, mas para a mãe que vai à papelaria comprar esse material. E o Cartão Creche, um programa muito sonhado, garante a entrada do filho na escola para que a mulher possa trabalhar”, ressaltou.

O governador citou ainda o esforço desta gestão em colocar de pé uma nova Casa da Mulher Brasileira, inaugurada em Ceilândia. E outras quatro unidades devem ser licitadas em breve, por meio de financiamento da Caixa Econômica Federal. Recanto das Emas, Sobradinho II, Sol Nascente e São Sebastião são as cidades que vão ganhar o equipamento.

Protagonismo feminino

Presente à cerimônia, a secretária de Desenvolvimento Social e primeira-dama, Mayara Noronha Rocha, lembrou do protagonismo que a mulher ganhou à frente da família e também em órgãos públicos. “Hoje, 90% das famílias beneficiadas pelos programas de governo têm uma mulher à frente. Na assistência social, mais de 60% de nossos servidores são mulheres”, destacou. “As mulheres têm sensibilidade e empatia para ajudar o outro”.

A rede de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade também merece destaque, conforme lembrou a secretária da Mulher, Ericka Filippelli. A Casa Abrigo, que acolhe mulheres em situação de violência e seus filhos, acumula 762 atendimentos nos últimos três anos. O serviço itinerante da secretaria também já atendeu mais de 30 mil mulheres em áreas rurais e urbanas, com rodas de conversa, palestras e oferecendo o encaminhamento a programas.

“É um trabalho amplo. Não é só o acolhimento de pessoas que enfrentam violência, mas estimular o desenvolvimento social dessas mulheres. Isso será feito pelo programa Realize, que lançamos hoje”, explicou.

Além deste, a pasta criou o Empodera, para a formação de líderes do sexo feminino. As inscritas aprenderão a apresentar ofícios e projetos, promover abaixo-assinados e falar em público. “Este é um governo em que verdadeiramente as mulheres têm vez e voz”, celebrou Ericka.

Grupos de mulheres e dança

Associações de mulheres e o grupo de dança Street Cadeirante, representado por quatro dançarinas cadeirantes, deram ar de festa ao Dia da Mulher. Após a apresentação musical, a bailarina Carla Maia falou sobre o momento. “No grupo, temos homens também, mas a maioria é de mulheres. Todas empoderadas, guerreiras e sem medo de fazer algo novo. Somos a companhia do Brasil de dança urbana com cadeirantes”, revelou.

Já a presidente da Aliança das Mulheres que Amam Brasília (AMA Brasília), Cosete Ramos, elogiou o trabalho feito pelo secretariado do DF. “O governador escolheu um grupo de mulheres secretárias que tem garra, coragem e espírito para defender o nosso público e trazer alegria às brasilienses”, finalizou.

A programação do Março Mais Mulher, com diversos tipos de capacitação, talk shows e outros, pode ser conferida aqui.

*Com informações de Rafael Secunho, da Agência Brasília