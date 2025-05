“Golpe da Panela” faz vítimas no DF e delegado faz alerta

Um golpe que tem feito cada vez mais vítimas no Distrito Federal, o “Golpe da Panela”, causa grandes prejuízos às vítimas. Estelionatários se passam por vendedores de panelas de cozinha de alta qualidade, persuadindo as vítimas com descontos e valores especiais. Uma das vítimas no DF, teve um prejuízo de R$3 mil reais, ao adquirir os produtos.

Os criminosos costumam ficar em locais públicos, como estacionamentos de supermercados e comércios, oferecendo panelas. Eles usam de vários argumentos para convencer as vítimas da compra. Só após efetuar o pagamento é que as vítimas percebem que foram enganadas.

O delegado-chefe da 38ª DP (Vicente Pires), Pablo Aguiar, fez uma alerta sobre o golpe, em suas redes sociais, após ocorrências recorrentes de vítimas desse golpe. “Eles tentam ludibriar as vítimas dizendo que a procedência das panelas são excelentes, são panelas com uma aderência sofisticada.”, afirma o delegado.

Para convencer o comprador, segundo Pablo Aguiar, os golpistas dizem que as panelas estão em preços promocionais, que precisam retornar para região em que moram e que não querem ter prejuízo ao voltar sem vender as panelas. “As pessoas vão adquirem, e depois quando chegam em casa e vão utilizá-las, notam que são panelas de péssima procedência, de materiais muito ruins.”, destaca o delegado.

Em Vicente Pires, uma das vítimas do “Golpe da Panela”, que preferiu não se identificar, contou que teve um prejuízo de R$3 mil reais, após ser abordada por duas mulheres que a convenceram a levar os produtos. “Elas ficaram insistindo não me deixando em paz! Então começaram a me pressionar e a fazer chantagem emocional dizendo que eram os últimos jogos de panelas e que precisavam ir embora, para pegar o voo. Falaram que se voltassem com a mercadoria, teriam de pagar taxas, etc.”, conta a vítima.

A moradora de Vicente Pires, contou ainda que além de um grande desconto, lhe foram prometidos brindes e a Nota Fiscal do produto. Porém, assim que ela passou o cartão foi informada de que não haviam mais brindes. Ela tentou fazer o cancelamento, quando notou que estaria sendo enganada, e a suposta vendedora disse que anotaria seu contato para enviar posteriormente os brindes. ”As panelas não são originais. As caixas estavam violadas. Saíram depressa de carro sem me entregar a Nota Fiscal e comprovante da compra.”, ressalta.

É importante ficar atento e para se proteger desse tipo de golpe, pesquise sobre a procedência do vendedor e do produto, peça para ver o produto antes de comprar, verificando a qualidade e se corresponde com a descrição e o preço; Não se deixe levar por ofertas muito tentadoras ou pressão para comprar.

Procure a polícia e denuncie o crime, caso você seja abordado por vendedores suspeitos. E se você for vítima do golpe, registre um boletim de ocorrência para que a polícia possa investigar o caso.