Gincana convida escolas a realizar atos em favor do planeta

O Centro de Ensino Fundamental 26 de Ceilândia, no Setor O, está reunindo material eletrônico sem uso para evitar a contaminação do solo. O ato faz parte da 4ª Gincana de Sustentabilidade que busca inspirar na comunidade atos de conscientização acerca da natureza e dos recursos naturais. Além de funcionar como uma forma de aprendizado para as crianças, a gincana pode auxiliar com a estrutura da escola, pelo recebimento de recompensas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a gincana é a forma que a organização encontrou de conscientizar a sociedade sobre a importância da sustentabilidade na luta contra os efeitos da crise climática mundial. “Os participantes serão capacitados sobre para agir na proteção dos recursos naturais, prevenção de acidentes e incêndios”, afirma.

Entre os atos desempenhados, desde a abertura da gincana no dia 5 de março, está um programa da Adasa (Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal), chamado Guardiões da Água. Através desse programa, equipes da Agência visitaram escolas de ensino fundamental e dissertaram sobre ações relacionadas à sustentabilidade dos recursos hídricos e a proteção do meio ambiente. “ Durante a visita da Adasa os alunos vivenciaram de forma lúdica os conceitos e sua aplicação, agora estão aptos e são multiplicadores de práticas sustentáveis, sobretudo no que diz respeito à água”, afirmou a CBMDF.

4ª Gincana de Sustentabilidade; CBMDF

Uma das escolas visitadas pela agência foi o Cef 26, que se empenhou no recolhimento de lixo eletrônico para evitar que metais pesados alcançassem o lençol freático através dos aterros sanitários. “A palestra da Adasa veio nos informar sobre a economia de água, sobre resíduo sólido, sobre o efluente poluente que é o chorume, que é o que acontece no aterro sanitário”, disse o diretor da escola, Roberto Napoleão de Araújo.

Segundo afirma o diretor, a finalidade do recolhimento do lixo eletrônico na escola não é apenas para colaborar com o meio ambiente e a qualidade da água do lençol freático. Apesar de dar a devida importância a atos enérgicos em favor do planeta, Roberto quer também melhorar a qualidade de ensino dada aos alunos. “Faz parte da gincana reunir determinados resíduos, inservíveis, para produzir pontuação. A escola que tiver pontuação maior poderá receber alguns computadores, um passeio. Para incentivar os alunos, a gente fez uma concorrência entre salas, e só assim eles trouxeram uma quantidade bem grande”, afirma. Além do lixo, a escola recolhe potes de vidro com tampa para servir de reservatório de leite materno, outra iniciativa dos bombeiros.

Segundo diz, o esforço em torno do bem da escola envolveu tanto alunos como professores e o próprio diretor, que chegou a ir na casa de algumas crianças para ajudar a carregar equipamentos eletrônicos sem uso, pesados demais para corpos infantis.”O objetivo desse projeto é diminuir os resíduos impróprios que estão indo para o aterro. O ideal é que não tivesse aterro, que a gente conseguisse separar e reciclar o máximo possível. Mas já que não temos condições ainda, o objetivo é levar para lá só aquilo que é orgânico. É isso que a gente tenta fazer”, afirma. “A gente conseguiu juntar uma quantidade boa de material, mas não sei se vai ser o suficiente para a gente ganhar”.

Segundo o diretor, o computador que viria com a vitória da gincana iria para um laboratório de informática, equipamento com o qual a escola não pode contar agora. “Ficou faltando, por uma questão técnica, mais um CPU, com uma memória vasta, grande para que a gente pudesse fazer rodar outras 36 máquinas trabalhando através da nuvem”, diz. A máquina usaria da tecnologia para facilitar processos demorados e custosos, como a aplicação de provas, assim como servir para estudantes que não disponham do equipamento em casa. O Cef 26 e outras duas escolas competem pela pontuação mais alta.