Ginásio do Núcleo Bandeirante é inaugurado após reforma

O investimento na obra do equipamento esportivo foi de mais de R$ 1 milhão e o espaço deverá atender duas mil pessoas por mês

Fechado por um ano e meio para reformas, o Ginásio de Esportes Núcleo Bandeirante foi reinaugurado neste sábado (11), pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Além da troca de piso, as partes elétrica e hidráulica, o telhado, pintura e forro também foram restaurados. O investimento foi de mais R$ 1 milhão.

Foto: Renato Alves/Agência Brasília

“Temos feito um investimento muito profundo aqui. Queremos deixar toda essa região do Núcleo Bandeirante, Vila Chauhy e Park Way urbanizada. Neste ginásio gastamos mais de R$ 1 milhão. Aqui era um ambiente que estava totalmente degradado e hoje está à disposição da população. As crianças, em especial, ganham mais um espaço para suas atividades”, destacou o governador. O chefe do Executivo local chamou atenção para importância do ginásio na integração social dos moradores da cidade.

O administrador do Núcleo Bandeirante, Cláudio Márcia de Oliveira, ressaltou que o ginásio construído em 1978 nunca tinha passado por uma reforma significativa.

“Pela primeira vez, em 44 anos, o ginásio recebe uma reforma como essa. A população já usava muito esse espaço, apesar do risco de acidentes. Durante o período em que ele ficou fechado foi um transtorno para a população. Nós estimamos que a partir de agora haverá um público mensal aqui de duas mil pessoas”, disse o administrador.

A jogadora de futsal, Laís da Mota, já faz planos para usar o ginásio após a reforma. “Estamos com um projeto de tirar mulheres de casa para praticar futsal. Mesmo que a pessoa não jogue futsal, estamos prontas a recebê-las. Nós queremos voltar a treinar aqui às segundas-feiras”, previu.

Cultura

O governador Ibaneis Rocha também participou na manhã deste sábado das comemorações dos 32 anos do Museu Vivo da Memória Candanga ao lado dos secretários de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, e de Governo, José Humberto Pires. As comemorações de ontem foram abertas com uma bela apresentação do Quarteto de Metais.

Com informações da Agência Brasília