GDF vai convocar mais 1.950 policiais em novembro

Em novembro, 1,2 mil policias militares serão nomeados pelo Governo do Distrito Federal. Além destes, 600 civis e 150 penais também entrarão no quadro de segurança pública da capital. Feita pelo secretário de Economia, Ney Ferraz, a confirmação foi dada durante reunião com representantes das categorias, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (30).

“É uma determinação do governador Ibaneis [Rocha] e estamos trabalhando para isso. Mas esse prazo é fundamental para dar tranquilidade à gestão orçamentária, além de toda segurança jurídica necessária para uma nomeação de quase 2 mil servidores”, esclareceu Ferraz.

Segundo ele, será necessário enviar ao governo federal um pedido de ajuste à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2025) para constar o número total das novas convocações. “Na próxima semana, enviamos ao Ministério da Gestão e Inovação o pedido de adequação nas quantidades autorizadas de novas nomeações e, em seguida, esperamos que o Congresso referente esse ajuste”, detalhou. Mais de 10 mil policiais Ney Ferraz: “A população é quem mais ganhará com essas nomeações, que prefiro chamar de investimentos, porque não são gastos” | Foto: Divulgação/Secretaria de Economia Para o secretário de Economia, o investimento na nomeação desses policiais vai resultar em mais qualidade de vida para todo o DF. “A população é quem mais ganhará com essas nomeações, que prefiro chamar de investimentos, porque não são gastos”, destacou. Ferraz lembrou que, mesmo sendo o DF a unidade da Federação com a melhor qualidade de vida do país, a intenção é aprimorar ainda mais a gestão nesta área específica.