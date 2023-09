GDF terá expediente normal na quarta-feira (6)

Somente os servidores federais que atuam na região da Esplanada dos Ministério terão ponto facultativo

O Governo do Distrito Federal (GDF) informa que todos os órgãos vinculados ao GDF funcionarão normalmente na quarta-feira (6). O ponto facultativo anunciado se refere aos órgãos e as entidades da administração pública federal localizadas na Esplanada dos Ministérios. Esses não terão expediente na véspera do feriado do Dia da Independência do Brasil.

Em relação a sexta-feira (8/9), ainda não há uma definição do poder executivo local.

Fechamento da Esplanada

A partir das 21h de quarta-feira (6), o trânsito da Esplanada do Ministério será fechado pela organização do Desfile de 7 de Setembro. O bloqueio é entre a alça leste da Rodoviária do Plano Piloto e o 1º Grupamento de Bombeiro Militar.

A partir das 6h de quinta-feira, o trecho entre o 1º Grupamento do CBMDF, passando pela L4 Sul, até as proximidades da Ponte JK (sentido Plano Piloto – Lago Sul), fica suspenso para abrigar os veículos blindados que irão participar do desfile.

Com informações da Agência Brasília