GDF tem nove bolsas de pesquisa para estudantes

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) está com nove editais abertos para bolsas de pesquisa nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Desses editais, que, no total, somam um investimento de R$ 18 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF), dois são para estudantes do ensino médio.

Segundo a fundação, a programação oferecida para estudantes tem o objetivo de despertar a vocação, contribuir para a formação e incentivar novos talentos.

As bolsas se destinam a diferentes públicos – desde estudantes do ensino médio até pesquisadores doutores e mestres. Há programas de iniciação científica, propostas de patrocínio, bolsas de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação, entre outras áreas. “Estamos investindo estrategicamente em iniciação científica no ensino médio, pois acreditamos que estimular a pesquisa ainda na fase escolar pode transformar a realidade no DF”, explica o vice-presidente da fundação, Paulo Nicholas. “O nosso objetivo é estimular a iniciação científica, transformando o Distrito Federal na terra das oportunidades”.

Criada em 1992 e implementada em 1993, a FAP-DF atua por meio de projetos de pesquisa, via editais públicos, em parceria com instituições acadêmicas, científicas e tecnológicas nacionais e internacionais. A entidade também apoia projetos inovadores para o desenvolvimento do DF.

Veja, abaixo, um resumo de cada uma dessas oportunidades e como se inscrever.

Programa permanente de desenvolvimento de pós-graduação da FAP-DF stricto sensu – mestrado, doutorado e pós-doutorado

* Público-alvo: instituições públicas e privadas de ensino superior do DF que possuam programas de pós-graduação stricto sensu, e autorizadas/credenciadas à Capes para tal fim. Propostas: até o dia 16 deste mês. Confira o edital.

Programa Permanente de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic)

* Público-alvo: instituições de ensino ou pesquisa em ciência, tecnologia e inovação, públicas ou privadas, e institutos federais de educação do DF que tenham instalações próprias para a implementação do programa. Propostas – primeira chamada até o dia 17 deste mês; segunda chamada de 1º/8 a 30/8. Confira o edital.

Programa de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (Pibic Júnior)

* Público-alvo: estudantes do ensino médio. Propostas – primeira chamada até o dia 17 deste mês; segunda chamada de 1º/8 a 30/8. Confira o edital.

Seleção pública de propostas para patrocínio

* Público-alvo: pessoas jurídicas constituídas segundo as leis brasileiras, com sede ou filial no DF. Propostas: mínimo de 45 dias antes do evento. Confira o edital.

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti)

* Público-alvo: instituições de ensino ou pesquisa em ciência, tecnologia e inovação, públicas ou privadas, e institutos federais de educação que tenham instalações próprias para a implementação do programa. Propostas – primeira chamada de 3 a 27 deste mês; segunda chamada de 1º/8 a 30/8. Confira o edital.

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti)

* Público-alvo: estudantes do ensino médio. Propostas – primeira chamada até o dia 27 deste mês; segunda chamada de 1º/8 a 30/8. Confira o edital.

Seleção pública de propostas para apoio à participação em eventos, cursos de curta duração ou visitas técnicas

* Público-alvo: pesquisadores doutores e mestres, estudantes de pós-graduação stricto sensu e de graduação que fazem parte de programa de iniciação científica ou de programa de extensão; profissionais atuantes em ciência, tecnologia e inovação, com titulação mínima de mestre. Propostas: Do dia 7 deste mês a 31/10. Confira o edital.

Seleção pública de propostas para apoio à promoção, realização e organização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação

* Público-alvo: pesquisadores e profissionais em CTI com formação e experiência compatíveis com a modalidade e o tema do evento de reconhecida relevância científica, tecnológica e de inovação que possuam vínculo permanente com instituições de ensino ou pesquisa públicas ou privadas. Propostas: do dia 7 deste mês a 31/10. Confira o edital.

Pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico para a gestão ambiental do Distrito Federal

* Público-alvo: graduados, mestres e doutores em diferentes áreas. Propostas: até o dia 16 deste mês. Confira o edital.

As informações são da Agência Brasília