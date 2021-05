GDF registra quase 70 mil pessoas de outros estados receberam a 1ª dose na capital

Maioria dos vacinados veio de Goiás. Da unidade federativa vizinha ao DF, foram vacinadas 32.604 pessoas com a D1 e 18.983 com a D2

A Secretaria de Saúde aplicou 110.137 doses da vacina contra a covid-19 em pessoas residentes em outras unidades da federação. Do total, 69.618 foram para iniciar o esquema vacinal e 40.519 para a segunda dose, em quatro meses da campanha. De residentes do DF, 7.608 tomaram a primeira dose e 2.324 tomaram a segunda, nesta terça-feira (25). No total, 912.210 pessoas já se vacinaram na capital federal.

A maioria dos vacinados de outros estados veio de Goiás. Da unidade federativa vizinha ao DF, foram vacinadas 32.604 pessoas com a D1 e 18.983 com a D2. Do estado de Minas Gerais, 8.142 pessoas receberam a D1 e 4.836 a D2. Há registro de pessoas de todos os estados brasileiros que vieram ao DF receber a vacina.

Dos residentes de São Paulo, foram 4.373 D1 aplicadas e 2.433 D2. Do Rio de Janeiro, foram 3.946 D1 e 2.345 D2. Da Bahia, vieram 3.276 para receber a D1 e 1.963 a D2.