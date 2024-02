GDF reforça trabalhos para reparação dos danos causados pelas chuvas

São Sebastião, Varjão e Itapoã, Sol Nascente/Pôr do Sol são as regiões administrativas onde se concentram os serviços das equipes do governo para minimizar os transtornos das tempestades

A chuva não deu trégua e as equipes do Governo do Distrito Federal (GDF) continuam nas ruas, neste domingo (11), para identificar e reparar os danos causados pelas tempestades. Após uma força-tarefa que percorreu Plano Piloto, Ceilândia, Taguatinga e Varjão, agora os trabalhos se concentram nas áreas de São Sebastião e Sol Nascente/Pôr do Sol, ainda impactadas pelos temporais.

A vice-governadora Celina Leão destacou o empenho das equipes na resolução dos problemas causados pelos temporais atípicos – segundo o Inmet, desde sexta-feira (9), choveu mais da metade do previsto para todo o mês de fevereiro. “Desde sexta-feira, nossas equipes estão nas ruas atuando de forma incansável para resolver os problemas e monitorando os estragos por todo o Distrito Federal. Temos trabalhado fazendo os reparos e preservando as áreas atingidas. Também estamos em alerta, como previsto desde que decretamos estado de emergência, devido à previsão de continuidade das chuvas ao longo dos próximos dias”, afirmou.

Na região do Capão Comprido, em São Sebastião, as equipes atuam para conter um desbarrancamento que estreitou a pista. “Começamos cedo o trabalho”, relata o administrador regional de São Sebastião, Roberto Medeiros. “Por lá, teremos que colocar material de construção civil para fechar a cratera e recompor o manilhamento, porque, com a enxurrada, algumas manilhas foram deslocadas até sete metros para a frente”.

No Sol Nascente/Pôr do Sol, houve uma série de ações para minimizar os transtornos. Foram feitas a limpeza das vias e a retirada das placas asfálticas nas chácaras 108 e 501. Na Chácara 149, no Trecho 1, os bloquetes foram retirados e a área foi limpa.

“As ações feitas pós-chuva já foram concluídas, e agora estamos aguardando o tempo melhorar para que possamos fazer a recuperação asfáltica dos setores que foram danificados”, informa o administrador regional do Sol Nascente/Pôr do Sol, Claudio Ferreira.

No Varjão, as chuvas causaram alagamentos e a invasão da água a imóveis na Quadra 5. Para mitigar a situação na área, será necessária a reconstrução de um muro de contenção de 15 metros e a ampliação da rede de drenagem. No Itapoã, máquinas e equipes foram deslocadas para limpar os locais alagados e sinalizar as áreas em que houve desgaste do pavimento.

Em outras regiões administrativas, as equipes do governo estão monitorando áreas consideradas de risco e mapeando as ações que devem ser feitas já nos próximos dias, principalmente de reforço de encostas, limpeza de redes de drenagem, retirada de água acumulada e recuperação de pavimentação de vias afetadas.

Os trabalhos emergenciais estão previstos no decreto nº 45.405, de 12 de janeiro, que colocou o Distrito Federal em estado de emergência devido às chuvas. A norma mantém as equipes em prontidão para atender a população em situações de risco e minimizar os transtornos decorrentes das tempestades.

Com informações da agência Brasília