GDF realiza Seminário ‘Tecendo Redes’ nesta quinta (19) e sexta (20)

A Secretaria de Justiça e Cidadania realizará nesta quinta (19), de 9h às 14h e sexta-feira (20), de 9h às 12h30, o Seminário ‘Tecendo Redes’, que tem o objetivo de reunir órgãos públicos para debater sobre a temática de proteção a crianças e adolescentes do Distrito Federal, em situação de violência.

O evento será realizado no Auditório da Infância e Juventude, localizado no Polo de Justiça, Cidadania e Cultura. Fórum Desembargador Jorge Duarte de Azevedo SGAN 916 Lote F, Bloco 1 – subsolo – Asa Norte. O evento tem o objetivo de debater temas relativos à defesa dos direitos de crianças e adolescentes, em situação de violência, do Distrito Federal.

Na ocasião haverá diversas palestras que abordem a temática de defesa das crianças e adolescentes, além de debates. A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) fará a abertura do evento, representada na pessoa do secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana, juntamente com representantes do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA), Conselho Tutelar, Ministério da Mulher e Direitos Humanos e Cidadania (MMFDH), Vara da Infância e Tribunal de Justiça do DF (TJDFT).

Serviço

Seminário Tecendo Redes

Data e horário

• 19/05 (quinta-feira) -9h às 14h

• 20/05 (sexta-feira) – 9h às 12h30