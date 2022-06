GDF realiza o 3º Casamento Comunitário de 2022

A Terceira edição do Casamento Comunitário realizada pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal aconteceu neste domingo, 19

A Terceira edição do Casamento Comunitário realizada pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) aconteceu na tarde deste domingo, 19. Ao todo, 30 casais tiveram a oportunidade de dizer o tão esperado sim. A cerimônia foi realizada no Museu Nacional da República.

A Sejus promoveu o último ensaio geral com os noivos, na terça-feira, 14, para assegurar que os participantes ficassem tranquilos no dia. Na ocasião, as duplas puderam tirar dúvidas e receberam instruções sobre o posicionamento durante a cerimônia, além de dicas para as fotografias e demais detalhes do evento.

As noivas realizaram maquiagem e vestimenta, no SENAC localizado no Setor Comercial Sul, Qd. 06, bloco A, Ed. Jessé Freire, Asa Sul. A decoração, iluminação, vestidos, ternos, presentes e até a música foram garantidos com o apoio de empresas parceiras e voluntários. Os casais também tiveram acesso à maquiagem, penteado e buquês, além da isenção das taxas cartoriais.

A noiva, Betina da Silva de 27 anos, realizou o sonho de se casar na igreja depois de 16 anos com seu, agora, esposo e 03 filhos, com a certeza que esse momento irá ficar para sempre na memória de toda sua família.

Para o noivo, Matheus da Silva Felix de 20 anos, esse dia só traz felicidade, pois tem certeza que encontrou o amor da sua vida. Sua noiva, Lívia, afirmou que o pedido de casamento, veio após 3 anos de namoro. Matheus comenta que após o pedido nada mudou, pois eles só foram morar juntos após 1 ano de noivado, e hoje eles estão a espera de um bebê.