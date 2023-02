GDF realiza ação preventiva, e trânsito no viaduto da EPDB já está liberado

Após 12 horas de serviço ininterruptos, problemas no talude do elevado já foram sanados e o tráfego foi normalizado

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) liberou o tráfego de veículos no viaduto localizado na Estrada Parque Dom Bosco (DF-025) por volta de 5h desta quarta-feira (1º). A interdição foi feita para a execução de uma ação preventiva nas proximidades do elevado.

Após 12 horas ininterruptas de serviço executado pelas equipes do órgão, a trinca verificada no talude, que é a parede de contenção próxima ao viaduto, foi solucionada, tendo sido o tráfego de veículos liberado a seguir. Nesta quarta-feira será realizada uma nova vistoria.

O presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Junior agradeceu a atuação dos servidores do órgão, que trabalharam noite adentro, e comemorou a liberação do tráfego com menos de 24 horas após o problema ter sido detectado.

“Nossa expectativa era de que hoje mesmo liberássemos o trânsito. Isso só foi possível graças ao trabalho incansável e competente dos nossos servidores, que não mediram esforços para resolver o problema. Os reparos necessários foram realizados, e agora vamos fazer uma nova vistoria para concluir”, disse Nacfur.

Entenda o que aconteceu

Ação preventiva foi feita nas proximidades do elevado, após as fortes chuvas que atingiram o Plano Piloto na semana passada. Foto: Divulgação/DER-DF

O DER-DF bloqueou o tráfego de veículos no viaduto localizado na Estrada Parque Dom Bosco (DF- 025) no início da tarde desta terça-feira (31). A interdição foi para a execução de uma ação preventiva nas proximidades do elevado.

Após as fortes chuvas que atingiram o Plano Piloto na semana passada, as equipes iniciaram o processo de limpeza, vistoria na drenagem e na estrutura do viaduto, que dá acesso aos motoristas vindos do Park Way e Lago Sul ao Plano Piloto, próximo ao aeroporto.

Na ocasião, foi detectada uma trinca no talude. Em um trabalho conjunto, o DER-DF e Defesa Civil decidiram pela interdição provisória do trecho para que as máquinas iniciassem de imediato os reparos necessários.

O secretário de Governo, José Humberto Pires, esteve no local com Fauzi Nacfur Junior e acompanhou o início dos serviços. Após a vistoria preliminar, o secretário tranquilizou a todos sobre a situação do elevado: “A trinca está situada no talude, o que não tem relação direta com o viaduto. Não há qualquer risco de desabamento da estrutura”.

Com informações da Agência Brasília