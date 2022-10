GDF reabre inscrições para o projeto Qualifica DF Móvel

Todos os cursos possuem carga horária de 80 horas/aula, e serão ministrados nos turnos matutito e vespertino

Por meio do Diário Oficial, o Governo do Distrito Federal (GDF) divulgou a reabertura das inscrições para o projeto Qualifica DF Móvel, que oferece para a população oportunidades de qualificação profissional em diferentes áreas e cidades do Distrito Federal.

Os interessados poderão se inscrever pelo portal da Secretaria de Estado de Trabalho ou de forma presencial, nas Agências do Trabalhador, até quinta-feira (27). Confira a disposição das vagas do Qualifica DF Móvel:

Todos os cursos possuem carga horária de 80 horas/aula, e serão ministrados nos turnos matutito e vespertino. Pela manhã, o horário é de 8h às 12h, e pela tarde, é de 14h às 18h.

Para participar, é necessário ser pessoa física, brasileira nata ou naturalizada, ou estrangeira em situação regular. O projeto é, prioritariamente, para a população negra, mulheres, jovens, pessoas com deficiência, migrantes e demais minorias. Também é preciso ser beneficiário do seguro desemprego, desempregado ou trabalhador informal, ou então trabalhador/cidadão idoso de até 70 anos que busca espaço para se habilitar nas novas tecnologias e plataformas do mercado de trabalho.

De preferência, o interessado deve ser residente nas cidades onde as Unidades Móveis estarão instaladas, e estar em situaçaõ de vulnerabilidade social, em busca de qualificação ou requalificação profissional para acessar o mercado de trabalho.

Menores de idade, de 16 ou 17 anos, podem se inscrever, mas é necessário que o pai ou responsável preencha o formulário de autorização.

O resultado final da pré-matrícula será divulgado no site da Secretaria de Estado de Trabalho do DF a partir do dia 31 de outubro. Ainda não há data prevista para início das atividades, mas tudo será divulgado no site da Setrab.