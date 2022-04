GDF Presente restaura asfalto e pinta paradas de ônibus em Santa Maria

Nas avenidas Santa Maria e Alagados e nas quadras QR 205 e 212, o GDF Presente fez a troca de 16 tampas de bocas de lobo

A passagem do GDF Presente por Santa Maria resultou numa série de melhorias para a região administrativa.

Foram feitos serviços de manutenção em praças e quadras, troca de tampas de boca de lobo, pintura de meios-fios e de paradas de ônibus, restauração do asfalto e instalação de placas.

Os trabalhos começaram com a manutenção da praça do DVO e da QR 32. Com apoio de 10 reeducandos do programa Mãos Dadas, da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), as áreas tiveram serviços de capina, pintura de meio-fio e recuperação de calçadas e de bancos da praça.

Nas avenidas Santa Maria e Alagados e nas quadras QR 205 e 212, o GDF Presente fez a troca de 16 tampas de bocas de lobo. Já nas áreas da QR 118 e 218 foram feitas as pinturas das duas paradas de ônibus. As QR 312 e 205 ganharam placas de proibição de despejo de lixo nas ruas. O objetivo é coibir o descarregamento de entulhos em locais inapropriados.

A passagem da ação pela RA contou ainda com a correção do pavimento. Foram utilizadas 20 toneladas de massa asfáltica para eliminar os buracos em Santos Dumont, DVO, Quadra Central, QR 302, Avenida Alagados, comerciais 316/317 e 216/217, QR 118 e Avenida Santa Maria.

Ouvidoria

“Se não fosse isso, nem sei como estaria a comunidade”. É assim que a autônoma Ana Francisca da Silva, 52 anos, define os trabalhos do projeto na cidade. Moradora há 25 anos na QR 302, ela acompanhou de perto as melhorias na quadra em que vive. “Fizeram limpeza dentro da quadra e na pracinha. Também taparam os buracos e pintaram os meios-fios. Gosto muito do serviço [do programa]”, conta.

Muitas das ações do mutirão ocorreram em áreas demandadas pela população por meio da Ouvidoria da administração regional. “Quando recebemos a solicitação de serviços em uma quadra aproveitamos para dar uma geral naquela área. Foi o que aconteceu nas QR 118 e 302”, afirma o diretor de Obras da administração de Santa Maria, Joziel França. Para ele, a ouvidoria é essencial no trabalho de melhorias da região. “É de suma importância, assim conseguimos rastrear melhor as demandas”, completa.

O coordenador do Polo Sul II, Rodrigo Caverna, afirma que o GDF Presente circula pelo Distrito Federal exatamente para atender às necessidades das cidades. “Fazemos um serviço de manutenção e zeladoria do patrimônio. Nosso objetivo é proporcionar qualidade de vida para a população”, diz.

*Com informações de Adriana Izel, da Agência Brasília