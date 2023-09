GDF pede apoio da Força Nacional para o desfile de 7 de Setembro

Ao receber o ofício, o secretário-executivo Ricardo Cappelli reforçou que GDF e governo federal atuarão de forma conjunta

A governadora em exercício Celina Leão solicitou, nesta quinta-feira (31), por meio de ofício, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) o apoio da Força Nacional de Segurança Pública ao Distrito Federal para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado, da União e do DF durante o desfile cívico-militar de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios.

O documento foi enviado ao ministro Flávio Dino e reforçado nesta tarde em reunião da governadora em exercício com o secretário-executivo do MJSP, Ricardo Cappelli. “Eu mandei um ofício hoje ao nosso ministro Flávio Dino sugerindo que a Força Nacional ficasse no Distrito Federal. Porque a Força Nacional não pode entrar sem autorização expressa do próprio governador. É realmente para prevenir, para que as pessoas possam vir e se sentirem seguras no dia 7 de Setembro”, explicou Celina Leão.

Ao receber o ofício, o secretário-executivo Ricardo Cappelli reforçou que GDF e governo federal atuarão de forma conjunta na segurança do desfile cívico. “Agradeço a visita da governadora em exercício Celina Leão que veio aqui para que a gente fortaleça essa cooperação entre governo federal e GDF, para que seja uma festa segura para as famílias. É um dia de festa, de verde e amarelo, um dia de Brasil. Estamos trabalhando para que tudo ocorra com absoluta segurança para todas as famílias do DF”, afirmou.

“Repito o que disse durante toda a intervenção [federal no DF]: tenho plena confiança na Polícia Militar do DF e na condução do Governo do Distrito Federal. Vamos fazer uma bela festa para todas as famílias”, acrescentou.

Atuação conjunta

Na ocasião, Celina Leão apresentou também ao secretário-executivo o decreto publicado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) que cria o Gabinete de Mobilização Institucional para acompanhar os eventos do Dia da Independência, com a participação de órgãos do GDF e do governo federal, como o Ministério da Justiça. A primeira reunião do grupo está prevista para a próxima segunda-feira (4).

“Vim fazer uma visita ao nosso secretário até porque ele tem conhecimento das forças de segurança do DF”, afirmou. “Todas as providências estão sendo tomadas pelo GDF e pelo governo federal. É um alinhamento de informações e um espírito colaborativo para que a gente tenha uma festa linda que as pessoas possam vir e comemorar o 7 de Setembro e nivelar as informações”, acrescentou a governadora em exercício.

Segundo o governo federal, são esperadas 30 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios para acompanhar o desfile, que terá cerca de duas horas de duração, com passagem das tropas das Forças Armadas, apresentação de escolas públicas do Distrito Federal, profissionais do Corpo de Bombeiros e participação de bandas.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília