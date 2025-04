GDF oferece atendimentos online e presencial em Língua Brasileira de Sinais

Com o compromisso de promover autonomia, dignidade e inclusão para pessoas com deficiência, o Governo do Distrito Federal (GDF) disponibiliza dois serviços voltados à acessibilidade em comunicação para pessoas surdas, surdocegas e com deficiência auditiva. São eles: a Central de Intermediação em Libras (Língua Brasileira de Sinais), que atua há 15 anos na Estação 112 Sul, e o aplicativo DF Libras CIL Online, lançado em 2023 que já contou com 4.526 acessos e quase 90 horas de uso até abril deste ano.

“Programas como esses impedem o bloqueio de comunicação da comunidade surda. São iniciativas que minimizam as dificuldades e permitem a utilização da Libras como identidade, forma de expressão e garantia de direitos”, analisa o diretor de Comunicação Acessível da Secretaria da Pessoa com Deficiência (SEPD-DF) e da Central de Interpretação em Libras, Alexandre Castro.

Bastante conhecida pela comunidade surda, a Central de Intermediação em Libras funciona há 15 anos na Estação 112 Sul. Com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, o espaço conta com uma equipe formada por seis intérpretes e quatro profissionais surdos que atuam como intérpretes e tradutores. Os serviços podem ser solicitados de forma agendada ou emergencial, com atendimento imediato. Os agendamentos podem ser feitos pelos telefones (61) 3313-5940 e (61) 99361-3668 (WhatsApp).

“A Central de Intermediação em Libras atende diferentes demandas, desde uma conversa com os parentes até uma ligação para atendimentos privados, por exemplo, já que ainda não conseguimos adentrar esse tipo de serviço com o DF Libras CIL Online. Temos uma estrutura dedicada a esse público e, por ser um serviço antigo, já está enraizado na comunidade”, aponta Castro.

Além do atendimento direto ao público, a Central também promove capacitações e cursos de aperfeiçoamento para intérpretes, garantindo a qualidade e a ampliação dos serviços prestados.

Atendimento virtual

Criado a partir de uma parceria entre as secretarias da Pessoa com Deficiência e de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), o DF Libras CIL Online oferece o atendimento por meio da plataforma ICOM que permite a realização de videochamadas em tempo real, com intermediação por intérpretes de Libras, todos os dias da semana, em qualquer horário.

“Trata-se de uma plataforma virtual que é 24 horas com internet patrocinada. É um serviço voltado para o atendimento das secretarias, com atendentes bilingues”, explica o diretor.

Desde o lançamento, em 6 de dezembro de 2023, até 4 de abril, o programa totalizou quase 90 horas de uso e chegou a 4.526 acessos.

Os maiores usuários do programa são os próprios cidadãos, seguidos por servidores da Defensoria Pública do DF e das secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social e Segurança Pública. A central de atendimento, que fica em São Paulo e foi contratada pelo GDF, funciona ininterruptamente, 24 horas por dia, e dispõe de 80 intérpretes de Libras.

O serviço vale para a comunicação de forma acessível e digital com os órgãos públicos ou parceiros do GDF. O acesso à ferramenta é feito por meio de um QR Code, que conecta o usuário a uma videochamada com um intérprete de Libras. O código está disponível em diversos equipamentos do Governo do Distrito Federal (GDF), como unidades básicas de saúde (UBSs), unidades de pronto atendimento (UPAs), Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Núcleos de Assistência Jurídica da Defensoria Pública (DPDF).

Ao ser atendido, o surdo deve se comunicar normalmente, de preferência com o celular na posição horizontal. O atendente vai traduzir a mensagem em Libras para o ouvinte, de forma com que os dois – surdo e ouvinte – consigam se entender da melhor forma possível. Não há limite de tempo para a videochamada e a plataforma funciona apenas no Distrito Federal.

Outra forma de acessar o DF Libras é por meio do aplicativo ICOM, desenvolvido pela empresa contratada para disponibilização dos intérpretes. Neste caso, a pessoa precisa instalar o aplicativo e, então, acionar a plataforma.

Após baixar o aplicativo, o usuário precisa inserir um código que é enviado por mensagem de texto. Depois, é preciso informar número de telefone, nome e e-mail, além de cadastrar uma senha e, se desejado, biometria. Também é necessário autorizar o rastreio da localização do aparelho. Os próximos passos são concordar com os termos de privacidade e assistir ao vídeo de como usar o app. Por fim, o usuário deve clicar no sinal de “+” para inserir minutos para ligação e acionar o botão “DF Libras”, que liga direto para a plataforma sem nenhum custo, ou clicar em ler QR Code.

Com informações da Agência Brasília