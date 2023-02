GDF mobiliza toda sua estrutura para o Carnaval da Paz

A Secretaria de Comunicação está acompanhando a finalização da campanha publicitária, que conclama os foliões para se divertirem no “Carnaval da Paz”

O Governo do Distrito Federal (GDF) investirá de R$ 10 milhões a R$ 12 milhões na realização do Carnaval deste ano, sendo R$ 5 milhões de recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e R$ 3,8 milhões de emendas parlamentares. O restante será destinado pelo governo à campanha publicitária sobre a festa. Além dos recursos, o GDF mobilizou toda sua estrutura para atender a população do DF durante os dias de folia. A Secretaria de Comunicação está acompanhando a finalização da campanha publicitária, que conclama os foliões para se divertirem no “Carnaval da Paz”, respeitando a diversidade.

Nesta quinta-feira (2), foi realizada no Palácio do Buriti a terceira reunião preparatória do Carnaval. Participaram do encontro liderado pelo secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, todos os órgãos envolvidos na organização.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, disse que a mobilização da estrutura do GDF é total para que a festa seja bem-sucedida. “O Governo do Distrito Federal está todo envolvido e preocupado em fornecer condições para que este seja realmente um Carnaval de paz. Esperamos que seja muito tranquilo, que as pessoas vão com alegria para as ruas. Por isso estamos aqui, trabalhando 24 horas por dia, para que isso aconteça de verdade”, frisou o secretário.

Bartolomeu Rodrigues disse, ainda, que desde a campanha publicitária, ressaltando o respeito à diversidade, tudo foi pensado. “Queremos trazer para o Carnaval o sentimento de uma Brasília que está renascendo”, disse. Na última reunião preparatória, estiveram presentes representantes das áreas de mobilidade, limpeza urbana, trânsito e segurança.

José Humberto informou que são 22 órgãos do GDF envolvidos na realização do Carnaval, além das administrações regionais. “Dezoito pontos estão sendo trabalhados, com destaque para a Segurança Pública, o financiamento do evento, a localização dos blocos e a campanha publicitária com mensagem de paz. É uma grande festa que queremos que aconteça em Brasília, dentro do clima de integração e congraçamento. Para isso, foram importantes essas reuniões de alinhamento”, destacou.

O secretário de Governo também falou sobre o investimento na realização da festa. “Os investimentos são da ordem de R$ 10 milhões a R$ 12 milhões, que ainda estão sendo fechados. São R$ 5 milhões do FAC, R$ 3,8 milhões de emendas de deputados distritais e o restante vamos gastar com a comunicação para a conscientização das pessoas que vão brincar e dar conhecimento à comunidade sobre a festa. É um somatório de esforços no sentido de investir recursos do FAC, que existem para isso. O restante são emendas de deputados que apoiam a realização da festa. O governo em si vai investir na comunicação, divulgação e conscientização da comunidade” explicou o secretário.

A Secretaria de Mobilidade colocará nas ruas 200 ônibus extras, além da frota normal. Durante o Carnaval, os veículos circularão até duas horas depois do encerramento dos blocos. Para garantir a segurança dos foliões nas vias da cidade, o Departamento de Trânsito (Detran) inicia no dia 11 a Operação Carnaval. As ações normais contra infrações de trânsito serão intensificadas, com destaque para coibir o consumo de álcool. A autarquia também fará campanha publicitária alertando a população sobre a importância de dirigir de forma segura.

A Secretaria DF Legal, responsável por ações de fiscalização, estará nas ruas da cidade nos dias de folia com 300 servidores, divididos em 30 equipes. O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) também terá uma força tarefa atuando no Plano Piloto e em os todos locais onde houver Carnaval. Todo o lixo reciclável recolhido será destinado às cooperativas de catadores da cidade.

*Com informações de Catarina Lima, da Agência Brasília