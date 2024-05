GDF Mais Perto do Cidadão desembarca em Samambaia

Samambaia irá receber, nesta sexta-feira (17), a 29ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão. O programa, da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), ficará até sábado (18), na subadministração da região.

A iniciativa conta com a parceria de diversos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) para prestar serviços totalmente gratuitos à população. Os visitantes terão acesso a atendimentos do Na Hora, da Sejus e da Polícia Civil, por exemplo. Haverá, ainda, atividades artísticas e de lazer para adultos e crianças, além de serviços de beleza. Donos de pets poderão levar cães e gatos para aplicação de vacina antirrábica e consultas.

Para a secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcela Passamani, “o programa GDF Mais Perto do Cidadão é uma iniciativa de sucesso e já conta com 200 mil atendimentos nas suas 28 edições, deste que foi iniciado. A participação e a satisfação da população mostram que os serviços públicos estão chegando a quem precisa, proporcionando a democratização no acesso para os cidadãos”, frisa.

Sobre o programa

Instituído em 2023 por meio do Decreto nº 44.213, o GDF Mais Perto do Cidadão é estruturado em eixos temáticos transversais, como justiça e cidadania; saúde; cultura e educação; e esporte e lazer, entre outros.

Periodicamente, a Sejus reúne equipes com membros de diversos órgãos do DF e visita uma região administrativa para, durante dois ou três dias, atender a população daquele local. Desde o início de 2023, o programa já percorreu Sobradinho II, Riacho Fundo II, Samambaia, Brazlândia, Itapoã, São Sebastião, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Paranoá, Água Quente, Vicente Pires, Cidade Estrutural, Varjão, Fercal, Ceilândia, Planaltina, Recanto das Emas, Sol Nascente, Santa Maria, Sobradinho, Arapoanga e Plano Piloto.

29º GDF Mais Perto do Cidadão

Sexta-feira (17), das 9h às 16h

Sábado (18), das 9h às 12h

Subadministração de Samambaia – A/E, QN 431 (Samambaia Norte).

As informações são da Agência Brasília