GDF Mais Perto do Cidadão chega ao Guará II com edição especial de Natal nesta sexta (12) e sábado (13)

O Guará II receberá, pela primeira vez, a 66ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão, programa da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) que reúne, em um só espaço, serviços gratuitos de cidadania, assistência, capacitação e cuidado com a população. A edição especial de Natal será realizada nesta sexta (12), das 9h às 16h, e sábado (13), das 9h às 12h, no estacionamento do Cave (QE 25, Área Especial 1).

Com decoração natalina, oficinas temáticas e diversas atividades de convivência comunitária, o evento chega ao Guará II com novas ações e atrações culturais, além dos tradicionais serviços que já transformaram a rotina de milhares de famílias em todo o Distrito Federal.

A edição natalina do GDF Mais vai levar ao Guará II duas ações inéditas para a região relacionadas ao bem-estar animal. Um trailer da Secretaria Extraordinária de Proteção Animal (Sepan-DF) estará no local durante os dois dias para realizar 150 inscrições para castração de cães e gatos — 75 na sexta e 75 no sábado. O serviço é destinado a tutores interessados em garantir a saúde e o cuidado de seus animais domésticos.

Além disso, haverá um espaço especial para vacinação de pets, ampliando a proteção e prevenindo doenças que afetam os animais da região.

Grafite natalino e ações de autocuidado

A programação também inclui uma atividade artística especial: uma oficina de grafite com o artista Gilmar Satão, que levará o tema natalino para o público do Guará II. A aula será realizada no sábado pela manhã e promete atrair crianças, jovens e adultos interessados em expressar criatividade e aprender técnicas de arte urbana.

Durante os dois dias, o público contará com os tradicionais serviços de beleza, como cortes de cabelo e maquiagem, realizados por profissionais voluntárias. As ações buscam promover o autocuidado, fortalecer a autoestima e proporcionar momentos de bem-estar — especialmente para mulheres da comunidade.

Ações para gestantes e famílias

Na sexta-feira pela manhã, será promovido o curso Nasce uma Estrela, voltado a gestantes e mães de recém-nascidos. A capacitação reúne doulas, técnicas de enfermagem, bombeiros militares, psicólogos e o médico Ricardo Fonseca, conhecido como o “superpediatra”. O curso aborda temas como amamentação, primeiros socorros com bebês, recuperação pós-parto e cuidados iniciais com o recém-nascido. Já são mais de 2.300 mulheres impactadas pelo projeto no DF, e a expectativa é atender 100 mulheres no Guará II. As inscrições podem ser feitas no local ou pelas redes sociais da Sejus.

Durante toda a programação, o público terá acesso aos serviços essenciais do Na Hora, atendimentos da Polícia Civil, oficinas, atividades culturais, apresentações teatrais do Detran, shows com artistas de axé e sertanejo, ações sociais, o espaço infantil e diversos outros serviços públicos gratuitos que estarão à disposição da comunidade do Guará II.

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, reforça a importância de levar o programa para uma nova região administrativa. “Estamos chegando pela primeira vez ao Guará II com uma edição cheia de novidades e preparada com muito carinho. O nosso compromisso é ampliar o acesso da população a serviços essenciais, fortalecer vínculos e oferecer experiências culturais e de cuidado para todas as idades. A cada edição, buscamos novas parcerias e atrações para atender cada vez melhor as comunidades do Distrito Federal.”

*Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF)