GDF lança pacote de ajudas “Avança DF”

O Governo do Distrito Federal (GDF) por meio do Banco de Brasília (BRB) lançou nesta segunda-feira (14) o Avança DF, que serve de um pacote de crédito para pessoas físicas, jurídicas e transações imobiliárias.

Serão R$ 5 bilhões à disposição de crédito e financiamento aos clientes, de acordo com o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. “Vários setores econômicos precisam de recursos para estimular e montar o seu capital de giro, para organizar investimentos e ao mesmo tempo, as pessoas, as famílias também precisam de recursos para organizar as suas finanças afetadas pela pandemia. O Avança DF traz então redução de taxa de juros, mudança, ampliação de prazo das operações”, explicou.

Para as pessoas físicas, o BRB reduziu a taxa do crédito consignado de 1,35% a.m. para a partir de 1,15% a.m. O prazo de pagamento passou de 120 meses para até 144 meses. A primeira parcela pode ser paga em até 90 dias.

De acordo com o governador Ibaneis Rocha (MDB), o setor produtivo vai ser amplamente beneficiado com o plano. “Pedi a criação de um novo programa com melhores condições, justamente para a gente tirar esse atraso que a pandemia nos causou. E Brasília tem um elo muito importante entre servidores públicos e empresários”, destacou o chefe do Executivo local.

Ibaneis ainda anunciou que nesta semana, os servidores também receberão um novo incentivo neste momento de dificuldade financeira. “Sai hoje um pacote voltado às pessoas físicas e jurídicas e, na quarta (16), lançaremos um pacote para os servidores, principalmente os superendividados. Temos que ter um olhar muito especial para essa turma toda para girar a economia do DF”, comentou.