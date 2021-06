GDF já gastou mais de R$ 400 milhões em obras de rodovias

O DER/DF atualmente possui outros 10 empreendimentos em execução pelo DF

Desde 2019, o Governo do Distrito Federal (GDF) já investiu mais de R$ 400 milhões em 91 obras de infraestrutura viária nas rodovias distritais. Sob o comando do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF), aproximadamente R$ 309,8 milhões foram destinados para a instalação e modernização de 140 quilômetros de ciclovias e vias; a renovação de 12 pontes e 35 passarelas; e a construção de 24 viadutos e 10 estacionamentos. Juntas, as obras geraram mais de 1,4 mil empregos ao longo dos últimos dois anos.

Além dos serviços já concluídos, o DER/DF atualmente possui outros 10 empreendimentos em execução pelo DF. Entre eles, o Viaduto do Recanto das Emas, a construção de um muro de gabião na Fercal e a ampliação da DF-001, em Brazlândia. Somadas, estas obras representam um investimento de aproximadamente R$ 92,2 milhões e estão gerando mais de 850 empregos nos canteiros.

Para o governador Ibaneis Rocha, os serviços executados pelo DER/DF são importantes para o desenvolvimento local, principalmente neste período marcado pela pandemia do coronavírus. “São obras essenciais para a modernização e adequação do trânsito de Brasília, mas também serviram para gerar empregos, garantir renda e manter a economia do DF aquecida”, avalia.

Os investimentos nas grandes infraestruturas se misturaram a intervenções de menor porte, como a construção de estacionamentos, pavimentação de trechos de rodovias e criação de novos acessos. Serviços realizados em grande parte com mão de obra do próprio departamento, como explica o diretor-geral do DER/DF, Fauzi Nacfur.

“Tivemos que nos reinventar e trabalhar com obras diretas, utilizando servidores e maquinários próprios”, explica. “Foi esse somatório de esforços, entre grandes obras e pequenas intervenções, que fez com que chegássemos em números tão bons. Em nenhum minuto o DER/DF parou, e nosso diferencial é termos essa versatilidade de atuar com agilidade tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais”.

Entre as obras já concluídas, o Complexo Viário Governador Roriz se tornou um marco de eficiência e empenho de todas as partes envolvidas na construção. Desde 2019, o GDF priorizou a sua conclusão, e assim toda a ligação da Saída Norte, desde o Trevo de Triagem Norte até a Ligação Torto-Colorado, foi entregue dois anos antes do previsto.

Se o tempo é de ação, o trabalho do DER/DF para os próximos meses também não vai parar, como detalha Fauzi Nacfur: “Vamos continuar intervindo em pontos de entroncamento, principalmente em Sobradinho, Riacho Fundo e Jardim Botânico, sem nos esquecermos da sustentabilidade, priorizando também a construção de ciclovias e melhorias para os pedestres”.