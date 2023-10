GDF investe R$ 11 milhões em novos abrigos para passageiros

Atualmente, o DF conta com 4.056 abrigos para passageiros nas paradas de ônibus, dos quais 1.167 foram implantados após janeiro de 2019

O GDF vai investir mais de R$ 11,4 milhões para implantar novos abrigos para passageiros nas paradas de ônibus do Distrito Federal. O aviso de licitação com a reabertura de pregão eletrônico nº 05/2023 foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) da última quinta-feira (19).

Atualmente, o DF conta com 4.056 abrigos para passageiros nas paradas de ônibus, dos quais 1.167 foram implantados após janeiro de 2019. A quantidade de abrigos aumentou 40,4% em menos de cinco anos, beneficiando os moradores de 31 regiões administrativas, entre essas, Noroeste, SMU, setores de Clubes Sul e Norte, Ponte Alta e UnB.

“O Distrito Federal possui vários locais onde é necessário implantar abrigos para passageiros, mas que não oferecem espaço físico suficiente para os abrigos comuns; por isso vamos implantar os abrigos de tamanho reduzido, garantindo uma estrutura que possa oferecer conforto e segurança aos usuários do transporte coletivo”, explica o secretário de Transporte e Mobilidade, Flávio Murilo Prates.

Licitação

Com a licitação, a Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob) vai contratar empresa especializada de engenharia para execução de serviços referentes à implantação de abrigos reduzidos de passageiros de ônibus na área atendida pelo Sistema de Transporte Público do Distrito Federal (STPC/DF). As novas estruturas serão menores (cerca de 2 metros), mas adequadas às regras de acessibilidade.

A definição dos locais para implantar os abrigos e os quantitativos dependerá de critérios como disponibilidade de recursos, adequação à localidade, projetos de urbanismo em andamento e decisões conjuntas com as administrações regionais.

A contratação se dará pelo menor preço global, e as empresas interessadas em participar do pregão devem entregar propostas até as 10h de 6 de novembro próximo. Para retirar o edital do pregão eletrônico, gratuitamente, deve ser feito o pré-cadastro por meio deste link.

Confira o edital na página da Semob, na parte de licitações.

*Com informações da Agência Brasília.