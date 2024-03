GDF inicia recuperação de 7 mil m² de asfalto no Eixo Monumental

A obra ocorre, especificamente, na Via S1 e planeja resolver os problemas encontrados nessa importante via da capital

A recuperação do asfalto da faixa de ônibus do Eixo Monumental teve início. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) vai abranger uma área de 7.000 m². A obra ocorre, especificamente, na Via S1 e planeja resolver os problemas encontrados nessa importante via da capital.

A intervenção iniciada no último dia 8 vai sanar diversos defeitos, como desníveis, fissuras, remendos, afundamentos e trincas, entre outros. O projeto inclui fresagem e recapeamento asfáltico, além da recuperação de base em trechos isolados, garantindo não apenas uma melhoria estética, mas, sobretudo, uma maior segurança aos motoristas e pedestres que circulam pela região.

Com uma equipe composta por 25 funcionários, entre operadores de máquinas e motoristas de caminhões, a previsão é de que a obra seja concluída até meados do próximo mês. Ao término do projeto, os benefícios passam a ser sentidos de imediato pela comunidade local, proporcionando uma melhor trafegabilidade e aumentando a segurança para todos os usuários da via.

O investimento estimado é de cerca de R$ 800 mil. A engenheira Juliane Fortes, da Novacap, ressalta a importância deste trabalho: “Estamos fazendo recapeamentos asfálticos em todas as regiões do DF. Esse serviço é de extrema importância, pois ajuda no trafego”.

Ao longo de aproximadamente 2 km de extensão, estima-se que sejam utilizadas cerca de 500 toneladas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), reforçando o compromisso em oferecer uma solução de segurança para os problemas enfrentados na via. “Com essa iniciativa, esperamos não apenas resolver os problemas imediatos, mas também garantir uma infraestrutura viária de qualidade a longo prazo”, enfatiza o presidente da Novacap, Fernando Leite.

*Com informações da Agência Brasília