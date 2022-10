GDF incentiva projeto para transporte de material biológico por drone

O edital concedeu ao projeto da Fiocruz Brasília um incentivo de R$ 50 mil para a construção de um protótipo de drone viável

O transporte de material biológico através de um drone é uma atividade incentivada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF), por meio do Programa DF Inovador, em conjunto com a Universidade de Brasília (UnB) e o Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF). A proposta desenvolvida pela pesquisadora Izabela Gimenes (Fiocruz), em parceria com a startup H4andsLab.

A ideia da pesquisadora Izabela Gimenes utiliza o drone para o transporte do material biológico colhido no campo, como sangue ou órgãos para transplante, até o laboratório | Foto: Divulgação/FAP-DF

A ideia de se criar um drone para transportar material biológico surgiu com a dificuldade vivenciada por Izabela para realizar suas pesquisas. A pesquisadora conta que muitos trabalhos se tornavam inviáveis devido à distância do ponto de coleta até o laboratório, custo e dependência de transporte institucional.

Para solucionar de forma prática essa questão, a pesquisadora da Fiocruz formou uma parceria com a startup H4andsLab, por intermédio do Programa DF Inovador, da FAP-DF. O objetivo do programa é promover a inovação e transformação digital de organizações públicas e privadas do Distrito Federal e RIDE, unindo pesquisadores e startups para a criação de projetos que possam gerar melhorias para a sociedade.

O protótipo foi construído e testado sem material biológico e percorreu uma distância de 8 km em menos de 20 minutos, algo que demoraria 40 minutos se o trajeto fosse feito por transporte tradicional. Além disso, houve uma redução no custo do deslocamento em 28%. Ambas reduções são significativas e podem promover transformações no que diz respeito ao transporte de sangue e órgãos para transplante, como informa o CEO da H4nds, Luis Eduardo Ludgero.

A segunda fase dos testes será feita incorporando o trabalho da pesquisadora da UnB Olga Machado, que transportará material biológico para realizar o estudo de vigilância genômica para monitoramento de casos de tuberculose associados à covid-19. Caso o teste seja bem sucedido, o projeto seguirá para novas etapas.

*Com informações da FAP-DF