GDF impede crescimento de parcelamento irregular do solo em Planaltina

Foram desconstituídos sete edificações precárias e dois quilômetros de cerca

A Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) realizou, neste sábado (16), uma operação que descaracterizou um parcelamento irregular do solo no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Planaltina. Cerca de 6.600 m² foram desobstruídos.

Em conjunto com a Administração Regional de Planaltina e a Polícia Militar (PMDF), a DF Legal removeu sete edificações de madeira e lona desabitadas e dois quilômetros de cercas com estacas de madeira e arames farpados.

A atuação ocorreu menos de 48 horas após o relatório de caracterização da área, seguindo o fluxo das operações de Pronto-Emprego, que visam minorar o impacto social nas ações de remoção e demolição e coibir a invasão de terra pública em fase inicial.

Além da ação de desconstituição da irregularidade, a secretaria irá, agora, oficiar a Polícia Civil (PCDF) a fim de apuração do crime de possível dano ambiental.

Entre janeiro e novembro deste ano, a Secretaria DF Legal realizou 750 operações e desobstruiu 8.987.350 m² de área pública.

Com informações da Agência Brasília