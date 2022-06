GDF entrega novas escrituras de regularização fundiária para entidades religiosas

Ibaneis Rocha fez a entrega de 25 novas escrituras de regularização fundiária, totalizando 248 somente neste ano

Camila Bairros e Elisa Costa

Na manhã desta segunda-feira (20), no Palácio do Buriti, o governador Ibaneis Rocha (MDB) fez a entrega de 25 novas escrituras de regularização fundiária para entidades religiosas. Somente em 2022, o GDF já entregou 248 escrituras.

Isidio Santos, presidente da Terracap falou sobre a novidade: “Ainda terão mais 34 novas escrituras por vir, e isso foi proporcionado pela Lei 806/2019. É um grande prazer conseguir chegar até aqui, em breve viremos entregas as próximas”, completou. Ainda segundo o presidente, agora com essa regulamentação lesgislativa, as escrituras serão entregues gradativamente para todos.

Reforçando o trabalho feito, Mateus Leandro, secretário de Habitação, elogiou as ações do GDF: “Governador, a sua gestão está conduzindo o maior processo de regularização de templos já visto no DF. Começamos uma grande força tarefa, 450 processos que encontramos encaixotados, hoje em dia são mais de 800 em tramitação”.

Ibaneis Rocha afirmou que as portas do Buriti estão abertas para todas as matrizes religiosas: “Essa falta de regularização fundiária era quase um problema sem solução, mas nós encontramos uma parceria com a Câmara Legislativa para uma conclusçao feliz. Temos feito o maior processo de regularização fundiária da história do DF”, finalizou o governador.