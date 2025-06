GDF e sociedade civil reafirmam compromisso com o desenvolvimento sustentável em reunião com o Codese-DF

O Governo do Distrito Federal (GDF) e o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico (Codese-DF) reafirmaram nesta terça-feira (17) o compromisso conjunto de transformar o Distrito Federal em um território mais moderno, sustentável e socialmente justo até 2040. A aliança foi consolidada durante a 5ª Reunião de Governança entre as instituições, realizada no auditório do Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF (Sinduscon-DF), com a participação da vice-governadora Celina Leão.

Durante o encontro, foram apresentados os avanços das 210 metas propostas no plano estratégico O DF que a Gente Quer em 2040, lançado em 2022 pelo Codese. Segundo o conselho, 92% dessas metas foram acolhidas pelo GDF e incorporadas ao planejamento de governo para o período de 2023 a 2026. As ações abrangem áreas como mobilidade, saúde, segurança, inovação, sustentabilidade e educação.

Na abertura da reunião, Celina Leão destacou a importância do planejamento de longo prazo para o desenvolvimento do DF. “O governador Ibaneis pediu que estivéssemos aqui não apenas para reiterar o apoio às propostas do Codese, mas também para olhar com responsabilidade e planejamento os próximos 50 anos do nosso território. Estamos empenhados em deixar um legado de projetos estruturantes que façam de Brasília uma cidade referência em inovação, sustentabilidade e qualidade de vida”, afirmou.

A vice-governadora também ressaltou medidas adotadas para diversificar a economia local e reduzir a dependência do Fundo Constitucional, com foco na atração de investimentos em mobilidade, infraestrutura e tecnologia. “Já iniciamos estudos para ampliar o metrô até o Gama, por meio de planejamento técnico antecipado e busca por financiamento internacional. Nosso compromisso é entregar uma cidade preparada para o futuro”, declarou.

A reunião contou ainda com a presença do secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, além de secretários de Estado e representantes das 17 Câmaras Técnicas do Codese-DF, responsáveis por desenvolver projetos em temas como urbanismo, cidadania, economia criativa e tecnologia.

Em sua fala, José Humberto reforçou o caráter colaborativo da iniciativa. “Estou deixando a apresentação para vocês levantarem todas as pendências e nos encaminharem para que, nos dez meses restantes do governador Ibaneis e depois até o final de 2026 nos meses da vice-governadora Celina, a gente resolva. Aquilo que não for possível, vocês reeditam dentro do novo plano de governo. Vamos melhorar cada vez mais”, afirmou.

Também foi destacada a plataforma digital O DF que a Gente Quer, lançada em dezembro de 2024, que permite o acompanhamento público das metas e ações do plano estratégico. A ferramenta está disponível no site do Codese-DF e reforça o compromisso com a transparência e a governança colaborativa entre o poder público e a sociedade civil.

O GDF reconhece a importância de espaços como o Codese para fortalecer a participação social na formulação de políticas públicas e reafirma seu empenho em construir uma capital mais justa, próspera e sustentável para todos os cidadãos.

Com informações da Vice-Governadoria do Distrito Federal