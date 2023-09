GDF disponibiliza 4 mil vagas para castração gratuita de cães

Inscrições começam nesta segunda-feira (18); cirurgias serão agendadas entre setembro e dezembro em clínicas conveniadas em Ceilândia, Samambaia, Gama, Paranoá e Vicente Pires

A Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (Sema-DF) vai disponibilizar, nesta segunda-feira (18), quatro mil vagas para a segunda edição da campanha de castração gratuita para pets. Nesta edição, as vagas são destinadas somente para a espécie canina (cachorros e cadelas). Os tutores interessados podem se inscrever tanto de forma online quanto presencial. As cirurgias serão realizadas entre 25 de setembro e 15 de dezembro nas cinco clínicas conveniadas, em Ceilândia, Samambaia, Gama, Paranoá e Vicente Pires.

Para o cadastro presencial, o tutor deve comparecer à Administração Regional de Samambaia, no dia 18 para castração de macho, e dia 19 para fêmea. As senhas serão entregues a partir das 8h nos dois dias. Não é necessário levar o pet nesta etapa, basta que o tutor apresente um documento oficial com foto. Já para se cadastrar de forma online, a Sema-DF irá disponibilizar, no site da pasta, um formulário, no dia 20, às 10h para cachorros e às 14h para cadelas.

“A castração em si é gratuita, com anestesia intravenosa. Porém, se o animal precisar de anestesia inalatória, esse custo deve ser de responsabilidade do tutor, assim como eventuais exames pré-operatórios e medicamento pós-operatório”, afirmou a subsecretária de Proteção Animal da Sema, Edilene Cerqueira.

Programa contínuo

Paralelamente às campanhas lançadas, a Sema-DF disponibiliza, nas últimas quartas e quintas-feiras de cada mês, vagas remanescentes para castração gratuita de cães e gatos. O agendamento deve ser feito pelo portal do Agenda-DF e a confirmação é enviada para o e-mail cadastrado.

Acesse o site da secretaria para conferir os contemplados do Agenda-DF do mês de setembro de 2023.

Com informações da Agência Brasília