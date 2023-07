GDF destaca novidades no Sistema Distrital de Informações Ambientais

O Sisdia é uma plataforma que armazena e atualiza dados espaciais, informações e documentos de forma pública e gratuita

Nesta quarta-feira (26), das 14h às 16h30, a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (Sema-DF) promove o evento Sisdia: Bases para um Futuro Sustentável, no Parque Tecnológico de Brasília (Biotic). O objetivo é divulgar o Sistema Distrital de Informações Ambientais (Sisdia), apresentando os Módulos Especialistas que, em breve, serão disponibilizados na plataforma ambiental.

De acordo com o secretário do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal, Gutemberg Gomes, trata-se de momento oportuno para reforçar a importância do Sisdia como ferramenta inovadora para a elaboração e desenvolvimento de projetos sustentáveis, também para quem trabalha com planejamento urbano e para todos que tenham a necessidade de realizar pesquisas ambientais. “A disseminação de conhecimento, de modo fácil e acessível, é um dos objetivos do sistema. Nele, a pessoa encontra indicadores, mapas e dados consolidados de meio ambiente, além de referências oficiais, normas, leis e relatórios governamentais”, comentou.

O Sisdia é uma plataforma pública e gratuita que armazena e compartilha dados espaciais e informações ambientais de todo o DF, auxiliando no planejamento e gestão sustentável do território. A iniciativa conta com o apoio do Projeto CITinova – Planejamento Integrado e Tecnologias para Cidades Sustentáveis -, realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e executado pela Sema-DF, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), com recursos do Global Environment Facility (GEF).

Segundo o subsecretário de Gestão Ambiental e Territorial, Renato Santana, a plataforma foi desenvolvida a partir do trabalho árduo de muita gente comprometida com o meio ambiente. “Os dados estão divididos em três temas: ambiental, socioeconômico e territorial. Temos uma plataforma de vanguarda que serve ao Distrito Federal e servirá ao Brasil e ao mundo”, ressaltou.

Sisdia é apresentado como caso de sucesso nos EUA

Entre 9 e 14 de julho deste ano, a Sema-DF esteve em San Diego, na Califórnia, durante o Encontro Mundial de Usuários do Environmental Systems Research Institute (ESRI). Na ocasião, o Sisdia foi apresentado como um caso de sucesso. De acordo com Rogério Silva, analista de Meio Ambiente da Sema, a apresentação serviu para demonstrar que o Distrito Federal, como capital do Brasil, pode ser vitrine do ponto de vista da gestão ambiental.

Serviço

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Evento: Sisdia – Bases para um Futuro Sustentável

Data: quarta-feira (26)

Horário: das 14h às 16h30

Local: Parque Tecnológico de Brasília – Biotic (Granja do Torto)

Inscrições neste endereço eletrônico.

Com informações da Agência Brasília