GDF decreta ponto facultativo nos dias 14 e 22 de abril

O decreto Nº 43.202 foi publicado no fim da tarde desta sexta-feira (08), em uma edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal

O Governo do Distrito Federal (GDF) estabeleceu que os dias 14 e 22 de abril terão pontos facultativos para trabalhadores da Administração Pública Direta e Indireta do DF. O decreto Nº 43.202 foi publicado no fim da tarde desta sexta-feira (08), em uma edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal. O dia 15 de abril é marcado pela Semana Santa. Já o dia 21 tem dois feriados, o aniversário de Brasília (feriado local) e de Tiradentes (nacional). Os dois dias caem em uma sexta-feira. Fica ao encargo, portanto, das empresas a decisão de dar ou não a folga estendida. Ficam de fora as unidades responsáveis por atendimentos essenciais aos cidadãos, que deverão manter escalas de modo a garantir a prestação ininterrupta dos serviços. Além dos servidores da áreas de saúde, segurança, vigilância sanitária, fiscalização tributária, comunicação, assistência social, fiscalização de proteção urbanística, fiscalização do consumidor, e de limpeza urbana, que também não fazem parte da decisão.