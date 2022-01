GDF convoca moradores de imóveis situados em becos

O edital com a relação dos documentos e a listagem dos endereços dos imóveis qestão disponíveis no portal da Codhab

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) convoca os ocupantes dos imóveis localizados nos becos de Brazlândia, Ceilândia e Gama para apresentarem a devida documentação, para a habilitação para doação ou venda direta e posterior emissão do registro definitivo da propriedade.



O edital com a relação dos documentos e a listagem dos endereços dos imóveis que são objeto dessa titulação estão disponíveis no portal da Codhab, na aba Regularização – “Programa Regulariza DF”.



A Codhab vai analisar os documentos e habilitar os ocupantes, de acordo com os requisitos estabelecidos na legislação; em seguida, adotará as providências para emissão das escrituras públicas, proporcionando a transferência definitiva da propriedade para o morador.

Confira, abaixo, as datas para a coleta de documentos referentes às unidades situadas nos becos de Brazlândia, Ceilândia e Gama.



Brazlândia

• Período: de 2 a 4/2.

• e-mail para entrega da documentação: [email protected]



Ceilândia

• Período: de 9/2 a 11/3.

• e-mail para entrega da documentação: [email protected]



Gama

• Período: de 14 a 25/3.

• e-mail para entrega da documentação: [email protected]



A documentação deverá ser apresentada presencialmente na respectiva administração regional, das 8h às 12h e das 14h às 17h, por e-mail. Informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone (61) 3214-1883 ou pelo e-mail indicado.