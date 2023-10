GDF conclui pavimentação asfáltica de trecho da DF-001

Obra garante segurança para os mais de 70 mil motoristas que circulam diariamente pela via, entre a BR-060 e a DF-065

O Governo do Distrito Federal (GDF) concluiu a pavimentação asfáltica e a drenagem da Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho entre a BR-060 e a DF-065. Os trabalhos, agora, se concentram na etapa de sinalização horizontal e vertical dos 2,2 km de pista reformada nos dois sentidos da via, que liga o Gama a Samambaia.

Com um investimento de R$ 6,36 milhões, a nova pavimentação beneficiará cerca de 70 mil motoristas que circulam diariamente pela estrada. Para a recuperação do trecho da DF-001, o DER usou aproximadamente 6,2 mil toneladas de massa asfáltica nas faixas de rolamento de cada lado da via e do acostamento.

A obra gerou 40 empregos diretos e indiretos. No local, foram também instalados meios-fios, drenagem, novos retornos, acostamentos e reposicionamento de paradas de ônibus.

“Encerramos nas últimas semanas a restauração asfáltica no sentido Gama e, no sentido contrário, rumo a Samambaia, e as baias de recuo dos ônibus. A sinalização já está toda adquirida, e, com a conclusão dessa etapa, o trecho estará pronto”, afirma a engenheira Sandra Martins, do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Comunidade beneficiada

Quem transita pela via já percebe a diferença e aprova a nova pavimentação. Residente na Quadra 801, em frente à rodovia, Jesuanete Almeida, 48, afirma que a obra é uma entrega essencial para a região.

“Melhorou muito”, afirma ela. “O asfalto daqui estava muito ruim. Moro na região há mais de 15 anos e sabia da necessidade [desses serviços]. Agora está 100%”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O comerciante José Ferreira, 67, também comemora o trabalho: “Melhorou muito para os motoristas, e até para nós, comerciantes, pois as vendas aumentaram. Acompanhei a obra do início ao fim, achei que foi rápida, e espero que melhore ainda mais a região”.

Com informações da Agência Brasília