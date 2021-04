GDF começa a campanha de vacinação contra a gripe

Cem unidades básicas de saúde de todas as regiões promovem combate ao vírus influenza

O Distrito Federal iniciou, nesta segunda-feira (12), a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus influenza. Cem unidades básicas de saúde estão disponibilizando a vacina em todas as regiões do Distrito Federal. A vacinação é feita em dose única e, ao se vacinar, o cidadão estará protegido contra três tipos do vírus influenza: A (H1N1), A (H3N2) e B.

A imunização será dividida em etapas e não interferirá na campanha de vacinação contra a covid-19, já que as bases de aplicação serão diferentes. O primeiro público-alvo a ser contemplado será de crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da Saúde. Aproveitando a abertura da campanha, os pais de Abraão Campos Prates – de dois anos – procuraram a UBS nº 1 da Asa Norte para imunizar e atualizar o cartão de vacinas do pequeno.

Yasmin Campos, mãe de Abraão, afirma que a motivação para buscar a vacinação logo no primeiro dia foi a prevenção. “A gente começou a trabalhar agora e ele precisa de uma creche, então ficamos muito preocupados de ter com contato com as outras crianças”, afirma.

A orientação quanto ao intervalo entre as vacinas parte do Ministério da Saúde, que diz ainda que, caso o indivíduo tenha tomado primeiramente a vacina contra a influenza, é necessário aguardar o mesmo prazo de 14 dias para que ele possa receber a dose contra a covid-19. É importante que o indivíduo leve o seu cartão de vacinação para a avaliação da equipe da unidade de saúde.

Por ser servidora da Saúde, Célia Gonçalves, 51 anos, já recebeu a vacina contra a covid-19. Como o intervalo já tinha se passado, ela procurou a vacina contra a gripe nesta segunda-feira. “Nesses tempos, com as duas campanhas de vacinação em andamento, estamos vendo que os funcionários estão se redobrando para atender todo mundo e atender bem. Então essa campanha é muito válida, é mais uma oportunidade das pessoas se prevenirem”, afirma a servidora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gestante de 19 semanas, Cristina Mendes também se vacinou contra o vírus influenza. “Tive que vir ao posto e descobri que estavam vacinando. Daí aproveitei e me vacinei logo. Vou trazer o meu outro filho, de 4 anos, porque a prevenção é sempre o melhor remédio”, explica.

Crianças menores de nove anos de idade que nunca foram vacinadas contra influenza precisam receber duas doses da vacina, com intervalo de 30 dias entre elas. Para os demais imunizados, a vacina é realizada em dose única.

As informações são da Agência Brasília