GDF chama atenção para cuidados com a saúde do homem

A saúde do homem foi assunto de palestra no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) com o superintendente interino da unidade, Rodrigo Conti; o infectologista e coordenador da Vigilância Epidemiológica, Julival Ribeiro; o gerente de Serviços Cirúrgicos, Marco Antônio Magalhaes, e o chefe da Urologia e presidente da Sociedade Brasileira de Urologia/Secção DF, Eduardo Pimentel. Em alusão à campanha Novembro Azul, a atividade foi promovida pela Gerência de Atenção Multiprofissional (Geamu) em parceria com a Associação Amigos do Hospital de Base.

“Promover um evento em prol do Novembro Azul visa conscientizar sobre a importância da saúde masculina, especialmente no que diz respeito ao câncer de próstata. Temos 1.700 colaboradores do sexo masculino. Acredito que isso não só fortalecerá nosso compromisso com o bem-estar deles, mas também destacará a responsabilidade social na promoção da saúde”, afirmou a gerente da Geamu, Niedja Bartira.

O Novembro Azul destaca-se como um mês dedicado à conscientização sobre a saúde masculina, tendo como foco a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. O HBDF assume um papel ativo nessa campanha, promovendo o diálogo essencial sobre a saúde dos homens.

Rodrigo Conti destacou a importância do diagnóstico precoce, incentivando a busca por especialistas, e compartilhou as novidades e melhorias promovidas pelo IgesDF, inclusive a perspectiva futura de implementar a robótica no HBDF. “O diagnóstico precoce desempenha um papel fundamental no tratamento bem-sucedido do câncer de próstata, permitindo intervenções eficazes e aumentando significativamente as chances de recuperação. Identificar a doença em estágios iniciais proporciona opções terapêuticas mais amplas e pode impactar positivamente a qualidade de vida do paciente”, ressaltou.

“O IgesDF está dedicado a promover melhorias significativas em nossa instituição de saúde. Estamos investindo em inovação, capacitação e tecnologia, visando oferecer um atendimento de excelência aos nossos pacientes. Trabalhamos para elevar os padrões e garantir que o HBDF seja um centro de referência em cuidados médicos”, completa.

Eduardo Pimentel abordou a questão do preconceito em relação ao exame de toque: “É crucial reconhecer que superar os estigmas e preconceitos associados ao exame de toque é um passo importante para a promoção da saúde masculina. Devemos desmistificar esse procedimento, destacando a importância na detecção precoce de condições como o câncer de próstata. A quebra dessas barreiras contribui diretamente para a prevenção e, consequentemente, para uma vida mais saudável”.

As informações são da Agência Brasília