GDF aprova plano de metas para garantir novos avanços no combate à violência contra mulheres

Órgãos do Governo do Distrito Federal avançaram, nesta quinta-feira (11), na construção de novas diretrizes para combater a violência de gênero. O encontro ocorreu no Edifício Sede II da Secretaria da Mulher (SMDF), na Asa Norte, e reuniu diferentes pastas para discutir e aprovar o Plano Distrital de Combate à Violência Contra a Mulher, documento que estabelecerá metas e orientações para o período de 2025 a 2034. Durante a reunião, representantes do GDF alinharam ações, ajustaram propostas e reforçaram o compromisso com políticas públicas capazes de prevenir agressões, fortalecer a rede de proteção e aprimorar a articulação entre instituições envolvidas no atendimento às vítimas.



Para marcar o encerramento da edição de Sobradinho, o projeto Movimente nas Cidades reuniu, na noite desta quarta-feira (10), centenas de mulheres interessadas em capacitação, orientação e incentivo ao empreendedorismo. A iniciativa percorreu diversas regiões administrativas ao longo de 2025 e se firmou como uma das principais ferramentas da Política Distrital de Apoio ao Empreendedorismo Feminino. Em todas as etapas, contou com a presença ativa da Secretaria da Mulher (SMDF), fortalecendo ações voltadas à autonomia econômica e ao protagonismo feminino no Distrito Federal.

As ações e projetos aprovados no plano têm como foco a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar, além de iniciativas voltadas para outras formas de violência que atingem mulheres e meninas. Entre elas estão a violência sexual, patrimonial, a violência política de gênero e a violência institucional. O documento reforça o compromisso do GDF em ampliar o alcance e a efetividade das políticas públicas de proteção.

Participaram representantes das secretarias de Educação (SEEDF), Justiça e Cidadania (Sejus-DF), Desenvolvimento Social (Sedes-DF) e Segurança Pública (SSP-DF), além de equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A articulação entre esses órgãos fortalece a rede de cuidado, garantindo respostas mais rápidas e eficazes diante das situações de violência.

“A integração entre as instituições amplia a proteção às mulheres e fortalece ações de acolhimento, campanhas educativas e empoderamento das famílias em situação de vulnerabilidade”, destacou a vice-governadora Celina Leão. “Romper o ciclo da violência é um esforço que depende da união entre governo e sociedade.”

A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, ressaltou que o diálogo entre as instituições permite identificar avanços e desafios na execução das políticas públicas: “O compartilhamento de dados e experiências facilita o aprimoramento das medidas já existentes e contribui para a criação de novas estratégias de atendimento e acolhimento”. Giselle reforçou que a expansão dos equipamentos públicos da Secretaria da Mulher segue como prioridade, com foco na prevenção, na informação e na ampliação do acesso das mulheres aos serviços.

Os dados mostram a urgência das ações. De acordo com o Observatório de Violência contra a Mulher e Feminicídio, somente no primeiro semestre deste ano foram realizados 24.983 atendimentos psicossociais, acolhendo 11.226 mulheres em situação de vulnerabilidade no DF. O observatório reúne informações sobre escolaridade, saúde, emprego, programas sociais e segurança pública, auxiliando a orientar a formulação das políticas públicas.

Com informações da Agência Brasília

