GDF anuncia a construção do viaduto Itapoã/Paranoá

O Governo do Distrito Federal (GDF), anunciou nesta sexta feira (30), por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o Consórcio Itapoã, ficará encarregado pela construção do viaduto Itapoã/Paranoá. A obra possui o orçamento de R$ 33.151.260,72 e tem o objetivo de dar mais fluidez para o trânsito de veículos, beneficiando ao menos 30 mil pessoas. O ato foi publicado na edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) na quarta-feira passada (1).

Serão erguidos dois viadutos com alças de acessos com novas faixas de rolamento, acostamentos, além de ciclovias e ciclofaixas e barreiras de contenção de concreto no entroncamento da DF-001 com a DF-015. Será feita também a adequação da geometria das rodovias e das sinalizações horizontal e vertical e a recuperação o pavimento.

“Seguimos no caminho certo para realizar a demanda da população do Paranoá e do Itapoã”, afirma Fauzi Nacfur Jr, diretor-geral do DER.