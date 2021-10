GDF abre licitação para reforma da ponte JK

O Departamento de Compras da NOVACAP tornou público que realizará o certame e que o Edital e seus anexos poderão ser retirados exclusivamente nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.novacap.df.gov.br

O Governo do Distrito Federal (GDF) abriu um processo licitatório, do tipo menor preço, para contratação de empresa de engenharia revitalizar a Ponte JK, localizada no Lago Paranoá, na ligação da SHIS QL 26 do Lago Sul ao SCES Trecho 2 do Plano Piloto, em Brasília (DF).

A empresa contratada deve compreender os serviços de recuperação, reforço estrutural e elaborar projetos executivos. O valor estimado da contratação é de R$ 44.761.039,82.

O Departamento de Compras da NOVACAP tornou público que realizará o certame e que o Edital e seus anexos poderão ser retirados exclusivamente nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.novacap.df.gov.br