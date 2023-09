GDF abre inscrições para pesquisadores bolsistas na área de estatística

Os interessados devem atender aos requisitos listados no Edital nº 02/2023 e se inscrever até o dia 15 de setembro

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) está selecionando pesquisadores bolsistas para atuarem no projeto “Índice de avaliação de emissões de GEE de ações governamentais”. Os interessados devem atender aos requisitos listados no Edital nº 02/2023 e se inscrever até o dia 15 de setembro.

O objetivo do projeto é estabelecer um método para quantificar e classificar as políticas setoriais que impactam as dimensões que causam o efeito estufa no DF, visando contribuir para o enfrentamento às mudanças do clima. Ao todo, estão sendo ofertadas cinco bolsas de pesquisa. Confira:

→ 3 vagas para Assistente de Pesquisa I (bolsa de R$ 3.050) com graduação em Arquitetura e Urbanismo, Geografia ou áreas correlatas; Engenharia ou áreas correlatas; Ciências Ambientais, da Terra, Biológicas, Agrárias ou áreas correlatas;

→ 1 vaga para Assistente de Pesquisa III (bolsa de R$ 4.250) com mestrado em Engenharia, Ciências Exatas ou áreas correlatas;

→ 1 vaga para Assistente de Pesquisa V (bolsa de R$ 6.000) com doutorado em Ciências Exatas, da Terra, Biológicas, Humanas, Sociais Aplicadas e Agrárias ou áreas correlatas, com temática relacionada à questão climática ou sustentabilidade.

As bolsas são para atuação remota e têm duração prevista de quatro meses, com possibilidade de renovação. Para candidatar-se, basta preencher o formulário de apresentação de candidatura e encaminhar a documentação exigida para o e-mail [email protected].

Para mais informações, acesse aqui.

*Com informações da Agência Brasília