Gasolina e Etanol aumentam de preço no DF

A partir da última segunda-feira (1º de abril) o preço do etanol e da gasolina aumentou nos postos do Distrito Federal. A gasolina, em muitos locais, beira aos R$6,00, enquanto o etanol, os R$4,00, e os consumidores se mostram surpresos frente a mudança. Segundo o presidente do Sindicato dos Postos de Combustível do Distrito Federal, Sindicombustíveis, Paulo Tavares, o aumento é feito em razão de um reajuste feito pelas distribuidoras.

Segundo afirmou Paulo, a raiz do aumento do preço foi a elevação em 27% do preço do próprio etanol e do anidro, composto presente na gasolina. As distribuidoras de combustível, então, repassaram o valor aos postos que, por sua vez, passaram aos consumidores. “Nós, revendedores, não compramos combustível diretamente da Petrobrás, nós compramos combustível das distribuidoras, e as distribuidoras, na última semana, nos últimos seis dias, realizaram esses dois reajustes”, afirmou. Isso gerou um aumento de R$0,25 no preço do litro da gasolina e R$0,30 no preço do litro do etanol.

O aumento provocou preocupação aos consumidores. Alguns, como Manuela Martins que se desloca diariamente de carro, foram pegos de surpresa. “Foi de repente, eu faço parte até de um grupo de whatsapp que o pessoal fala o preço da gasolina e comentaram isso hoje de manhã”, comenta. Mercedes Possa, que, como Manuela, abastece seu carro com gasolina, disse, pelo contrário, que estava preparada para a mudança, mesmo que não a ache agradável. “Eu já estava me preparando para esses aumentos, já faz um tempo que eles estão anunciando”, diz.

A preocupação dos consumidores pode ser agravada, inclusive, quando considerado o fato de que o preço da gasolina vendida pela Petrobrás está 17% abaixo das cotações internacionais, conforme comunicado pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

Chico Vigilante, deputado distrital pelo PT, reagiu em suas redes sociais ao aumento de R$0,60 nas bombas, e revelou que considera a mudança um crime contra o consumidor, tendo inclusive acionado órgãos como a Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e as Fraudes (Corf) da Polícia Civil; a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senacon); e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon/DF) alegou que a alteração se trata de livre concorrência. No entanto, para o deputado a mudança fere o direito do consumidor. “Não é novidade. Faço a denúncia com frequência. As investigações estão avançando e estou certo de que, em breve, o cartel será desmascarado e os responsáveis serão punidos”, defendeu Vigilante. “Para cada centavo, eles ganham um milhão, e quem paga essa conta somos todos nós”.