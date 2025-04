Gama e Santa Maria ganham dois campos sintéticos para a comunidade

Os espaços – que atendem a crianças, jovens e adultos – foram reestruturados com recursos públicos e, em um dos casos, com participação de alunos do programa RenovaDF, iniciativa do Governo do Distrito Federal para capacitar alunos enquanto recuperam equipamentos públicos da cidade.

“O campo de Santa Maria foi feito com apoio da Novacap [Companhia Urbanizadora da Nova Capital], que trabalhou na execução, gerando oportunidade para quem usa esse espaço. Quando a gente fala que o governo é integrado, é exatamente isso. A Secretaria de Esporte e Lazer está alinhada com outras pastas para tirar os projetos do papel e dar a devida manutenção também”, acrescentou o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

Antes mesmo da inauguração oficial, Yasmin Victoria Lima, de 14 anos, já estava testando o campo novinho em folha. “Nossa, ficou ótimo”, elogiou a aluna. “Eu jogo bola desde os meus 8 anos. O futebol é tudo para mim. Quando estou passando por algo difícil ou preciso esquecer alguma coisa, corro para o futebol. Agora a gente até se machuca menos. Muito legal essa entrega”.

Santa Maria

O terreno onde antes funcionava um ponto de descarte irregular de lixo, na Quadra 212/312 de Santa Maria Norte, agora abriga um campo sintético futset. O serviço foi feito por meio de contrato com a Novacap, com investimento de R$ 1.453.003,42 proveniente de emenda parlamentar da deputada distrital Jaqueline Silva.

Com área total de 1.734 m², o campo recebeu grama sintética, sistema de drenagem, traves, alambrado e acessibilidade. “Não conseguimos nem imaginar lixo sendo descartado aqui quando a gente vê uma infraestrutura dessa, toda moderna, com calçadas e arquibancada também. Fico muito feliz com mais essa entrega”, defendeu o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

O presidente do Instituto Criança Santa Maria, César da Conceição, 49 anos, ressalta a relevância do equipamento público na continuidade do trabalho voluntário da instituição. “Esse campo, na verdade, não existia – era barro. E hoje temos a oportunidade de dar um local maravilhoso para eles treinarem. O esporte transforma vidas. São dez escolinhas, cada uma com aproximadamente 200 alunos. Imagine só a grandiosidade do impacto dessa entrega”, acrescentou César.

Engenho das Lajes

Já no Gama, o novo campo beneficia a criançada que mora no Engenho das Lajes. Por lá, a iniciativa vai além da infraestrutura: a obra foi executada pelo RenovaDF, que une qualificação profissional e reforma de espaços públicos. Ao todo, 125 alunos participaram das atividades de manutenção do local.

O programa visa ampliar oportunidades de emprego por meio da capacitação técnica. “Os alunos selecionados são, em sua maioria, pessoas desempregadas e em situação de vulnerabilidade social”, explicou a subsecretária de Qualificação Profissional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), Danielle Amaral. “Com o programa, eles recebem toda uma capacitação e qualificação profissional na área da construção civil, para que consigam futuramente a empregabilidade”.

O campinho de Engenho das Lajes, com 50 metros de comprimento por 30 metros de largura, passou por reforma do alambrado, troca completa do gramado sintético, marcação de piso, aplicação de areia e borracha, pintura, serralheria e reforma das traves.

“O mais bonito do Renova é o fato de o trabalhador fazer e ele mesmo poder usar aquilo que se dedicou. Esse é um programa muito especial porque renova não só os nossos campos sintéticos e espaços públicos, mas a esperança”, afirmou Celina Leão.

Para a administradora do Gama, Joseane Feitosa, o trabalho integrado do GDF traz mais infraestrutura para a prática de esportes e atividades comunitárias e, consequentemente, ajuda a promover o bem-estar e o lazer da população da cidade. “A gente está muito feliz. O governo vem trabalhando com ações conjuntas, ouvindo as necessidades da comunidade. Essa reforma é resultado desse esforço, que une profissionalização e benefícios para a comunidade”, apontou.