Gama e Park Way ganham linhas de ônibus a partir de segunda-feira (25)

No Gama, as circulares 0.204 e 204.1 serão as novas opções que melhorarão os deslocamentos e a mobilidade interna da cidade

Na próxima segunda-feira (25), Gama e Park Way ganharão linhas de ônibus. Os usuários de transporte público das duas cidades terão novas opções de trajetos circulares.

No Gama, as circulares 0.204 e 204.1 serão as novas opções que melhorarão os deslocamentos e a mobilidade interna da cidade. A linha 0.204 fará o trajeto circular Gama (Oeste-Leste) e a 204.1, a rota circular Gama (Leste-Oeste). A operação será em sistema binário, com 20 viagens em cada linha em dias úteis e 10 aos sábados.

O subsecretário de Operações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), Márcio Antônio de Jesus, explica que, com a criação dos novos serviços, as linhas 3208 e 3209, que possuem nove viagens cada uma, serão desativadas. “A mudança evitará a sobreposição de itinerários e as novas linhas criadas farão 40 viagens diárias enquanto as antigas realizavam 18 no total. Além disso, a mobilidade interna no Gama será otimizada”, afirma.

A operação será feita pela empresa Pioneira por meio de veículos do tipo miniônibus. A tarifa é de R$ 2,70 e os horários e mapas das linhas estarão disponíveis a partir de segunda-feira.

Mobilidade interna

Os moradores e trabalhadores do Setor de Mansões Park Way terão mais uma opção de transporte coletivo com a criação da linha circular/alimentadora 073.5. O serviço vai melhorar a mobilidade interna da região, permitindo a integração com o BRT Sul e com as demais linhas que operam na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA) e na Estrada Parque Dom Bosco (EPDB).

A linha 073.5 fará o trajeto Circular Park Way (quadras 14 a 25) com 20 viagens diárias em dias úteis. A operação será feita pela Empresa Pioneira, com veículos do tipo miniônibus e tarifa de R$ 2,70.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra mudança na região refere-se à alteração de itinerário da linha 073.3, que passará a atender as vias internas das quadras 9 e 11 do Park Way. De acordo com Márcio Antônio de Jesus, “o objetivo é melhorar o acesso ao serviço de transporte coletivo com redução da caminhada dos passageiros.”

Novas linhas

Criação da linha 073.5

Rota: Circular Park Way (quadras 14 a 25)

Tarifa: R$ 2,70

Empresa: Pioneira

0.204 – Circular Gama (Oeste-Leste)

204.1 – Circular Gama (Leste-Oeste)

Tarifa: R$ 2,70

Empresa: Pioneira

*Com informações da Agência Brasília