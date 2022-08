Galho de árvore cai no Parque da Cidade e atinge três veículos

Após o corte e a retirada dos restos foi verificado que dois dos três veículos atingidos sofreram avarias

Um galho de árvore caiu e atingiu três veículos estacionados no Parque da Cidade, no estacionamento 04, em frente ao gibão, neste domingo (07). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado na cena.

Após o corte e a retirada dos restos foi verificado que dois dos três veículos atingidos sofreram avarias.

Além dos veículos, um poste de iluminação pública também foi prejudicado.

Não houve feridos e o local ficou aos cuidados do segurança do parque.