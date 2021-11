Fuzil de PM atingido no rosto será investigado

Informações indicam que a arma usada pelo militar pode ter travado durante confronto no Riacho Fundo II

Tereza Neuberger

O Sargento Wesley do Grupo Tático Operacional (Gtop), atendeu a uma ocorrência juntamente com sua equipe, na noite desta segunda-feira (8). Durante o confronto entre a guarnição e o suspeito o Policial Militar teria sido atingido no rosto, ombro e perna, pelo suspeito.



A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), apreendeu o armamento utilizado pelo sargento na noite do ocorrido, um fuzil IA2. O fuzil passará por perícia no Instituto de Criminalística (IC) da PCDF, para que se possa apurar a hipóteses de que o armamento teria apresentado falha na noite do ocorrido, durante a troca de tiros



De acordo com policiais militares, o armamento possui um registro de segurança que não permite que o fuzil efetue o disparo, se o dispositivo não for destravado completamente. Eles contam que a falta de manutenção também pode travar o armamento.

O confronto



Policiais militares do Grupo Tático Operacional no 28º Batalhão, que estavam de serviço na noite desta segunda-feira(8), receberam uma denúncia informando que em uma casa na QN 14C do Riacho Fundo II funcionava um ponto de comércio de entorpecentes.



A equipe se dirigiu até o local para checar a denúncia. Ao chegarem na casa, um homem que estaria sozinho saiu atirando contra a guarnição. Durante o confronto um dos policiais, Sargento Wesley foi atingido na boca, perna e ombro. Os demais policiais da equipe que estavam no local revidaram e atingiram o homem, Francisco Borges da Silva Filho, que veio a óbito no local.



Na casa, a Polícia Militar apreendeu a arma do suspeito, um revólver calibre 38, munições, entorpecentes, uma prensa, e materiais para o embalo e a comercialização de entorpecentes. A Polícia Civil do Distrito Federal, através da 29ª Delegacia de Polícia, informou que irá instaurar um inquérito para apurar o caso. Todo material apreendido foi encaminhado para a delegacia e o local onde ocorreu o tiroteio, foi isolado e passa por perícia da Polícia Civil do Distrito Federal.



O policial militar atingido foi conduzido ao Hospital Regional de Samambaia em seguida para outro hospital de Brasília, ele está fora de perigo mas passará por cirurgia na face. Ele teria enviado um áudio para tranquilizar os colegas de corporação, onde brinca “de repente saio até mais bonitinho de lá.”, ao se referir a cirurgia. O sargento agradece as orações, e se sente aliviado por não ter nenhuma bala alojada. Os tiros foram de raspão, apenas o da boca não permite que ele converse muito, mas logo passará por cirurgia reparadora.



Comboio do Cão



Francisco Borges da Silva Filho, morto durante o confronto, era do Maranhão e veio para Brasília, aqui se filiou à organização criminosa Comboio do Cão, da qual fazia parte. Outros três integrantes da facção criminosa Comboio do Cão apareceram recentemente nas páginas do Jornal de Brasília. No último dia 31 de outubro, Ruan Rodrigues de Souza, conhecido como R7, José de Alencar Fernandes Filho, conhecido como Filhote, e Pedro Henrique Sampaio, conhecido como Zóio, se envolveram no feminicídio da jovem Ana Carolina de Lima Araújo, de 21 anos, encontrada morta em uma suíte do Motel PlayTime.



Ruan Rodrigues, “o R7”, está foragido. A polícia também busca por José de Alencar Fernandes Filho, o “Filhote”. Pedro Henrique Sampaio, “o Zóio” foi preso.