Furtos em veículos em Santa Maria preocupam população

Casos de furto, apesar de caírem, têm sido comuns na quadra CL 115 da região

O furto de carros no Distrito Federal diminuiu cerca de 14,4% entre 2022 e 2023. Apesar disso, o crime tem se tornado comum na quadra CL 115, de Santa Maria. Carros que estacionam na região sofrem arrombamentos e por vezes os vidros são quebrados. Os criminosos levam desde itens simples deixados nos veículos até aparelhos de som.

Este foi o caso de Thiago Antunes, morador da região que na última quarta-feira (17) foi a um restaurante local e teve o carro furtado. Durante o pouco tempo que deixou o automóvel em um dos estacionamentos, teve a maçaneta arrombada e o equipamento de som e o step levados. O multimídia era novo, com apenas um mês de uso e o pneu original de fábrica. O prejuízo, apenas do som, ficou avaliado em aproximadamente R$ 1.000.

“Fui comprar umas frutas e depois fazer uma marmita no restaurante. Foram mais ou menos 20 minutos e, quando voltamos [ele e a esposa], o carro estava arrombado”, explicou. O dele não foi o único. Por volta do mesmo horário, em torno de 12h, outro veículo no mesmo estacionamento teve o vidro quebrado e uma bolsa e o aparelho de som levados.

A insegurança no local tem preocupado o dono do restaurante Antoniu’s Restaurante e Churrascaria, localizado em frente ao estacionamento onde os dois furtos aconteceram na última quarta-feira. Antônio Maria, há 27 anos com o comércio no local, destaca que este tipo de crime cresceu nos últimos 8 meses naquela localidade. De acordo com ele, o mais recente foi de um médico que teve uma maleta de trabalho furtada da mesma forma.

“É uma área que está bem carente de segurança”, afirmou, “É uma situação que está difícil, com o policiamento baixo. É uma área que fica isolada e ainda tem uma área que muita gente joga lixo perto. […] Acho que vou ter que acabar colocando um segurança para ficar no estacionamento mesmo, para ficar olhando, se não os clientes vão se afastando”, continuou.

Atualmente com a folha de pagamento comprometida com 28 funcionários, o proprietário do restaurante diz que não pode perder clientes para este tipo de criminalidade, ou isso significaria o risco de não conseguir arcar com os compromissos com os funcionários. Portanto, o desprendimento financeiro com um vigia talvez seja um investimento necessário.

Ele conta que percebeu uma diminuição de clientes com o aumento dos furtos na região. “Caiu entre 15% e 20% mais ou menos”, afirmou. “Nossa esperança é uma ajuda da polícia, com mais rondas em locais estratégicos, para ver se espanta um pouco esse pessoal [que pratica os crimes]”, finalizou.

Poucos boletins

Os casos registrados com boletim de ocorrência, no entanto, são poucos. De acordo com o delegado-chefe da 33a Delegacia de Polícia (Santa Maria), Eduardo Garcia, apenas dois registros foram feitos neste ano quanto à furtos em veículos naquela localidade. Os dois foram os ocorridos no último dia 17.

Conforme contou à reportagem, este tipo de crime, apesar de cada vez menos frequente, acontece, na maioria das vezes, como crime oportunidade – isto é, aquele cujas circunstâncias para que seja realizado são favoráveis e o criminoso o pratica ao perceber o baixo risco de ser descoberto. No caso específico da última quarta-feira (17), o delegado explica que pode ter sido uma ação planejada.

“Em casos assim, que arrombaram dois no mesmo horário e em um mesmo lugar, normalmente estão em um carro e saem cometendo diversos furtos conforme vão andando pela cidade. Essa pode ter sido uma situação do tipo. […] O que aconselhamos é não deixar nada dentro do carro. Geralmente arrebentam os vidros para pegar algo específico de dentro do veículo”, afirmou.

O delegado ressalta que é importante realizar boletim de ocorrência nestes casos. Ele esclarece que o carro não fica retido para perícia e o cidadão, após relatar o ocorrido, pode voltar com o veículo. O boletim de ocorrência servirá para entender a ação dos criminosos e atuar para que crimes da mesma natureza voltem a acontecer caso haja uma organização criminosa voltada para atuação em delitos deste tipo.

Quadrilha especializada

No último domingo, a Polícia Militar foi informada via rádio de que indivíduos dentro de um veículo, modelo Fiat Fastback, branco, estariam cometendo furtos no interior de outros veículos em um estacionamento do Parque da Cidade. Durante o patrulhamento no local, os policiais do Gtop do 1º Batalhão, intensificaram as buscas e logo localizaram o carro descrito.

“Ao perceber a aproximação da viatura, o veículo acelerou, ignorando as ordens de parada, desencadeando assim uma perseguição onde várias viaturas chegaram em apoio e fizeram o cerco”, destacou a PMDF em nota. A perseguição teve início na saída do Parque da Cidade, em direção ao Sudoeste, e terminou na entrada do Setor Policial, em frente à Hípica.

Eram três homens dentro do veículo, que saíram correndo em direção a uma mata perto da Hípica. Antes, o motorista tentou realizar uma manobra que resultou no estouro de um dos pneus e na consequente colisão com um guarda-corpo no local. Eles foram alcançados e abordados.

“No interior do veículo, foram encontrados diversos objetos provenientes de furtos, e constatou-se que o veículo ostentava uma placa clonada. Com eles também foi encontrado um bloqueador de sinal de alarme. Todos os envolvidos possuem diversas passagens, tais como embriaguez ao volante, tentativa de homicídio, receptação e furto”, acrescentou a nota da PMDF.

Os homens e os objetos recuperados, além do veículo, foram levados à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) para as providências legais. Três das vítimas dos indivíduos já estavam no local registrando ocorrência dos furtos. Eles identificaram seus pertences quando a equipe policial chegou.