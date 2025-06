Frente fria provoca chuva fora de época e derruba temperaturas no DF

CARLIANE GOMES

redacao@grupojbr.com

Mesmo em pleno período seco, o Distrito Federal registrou uma leve chuva localizada nesta terça-feira (24), provocada pela aproximação de uma frente fria. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além da instabilidade pontual, o principal destaque desta semana é a queda nas temperaturas, que deve se intensificar entre a noite desta terça-feira (24) e a manhã de quarta-feira (25). As mínimas previstas variam entre 8°C e 11°C e devem permanecer baixas nos próximos dias. “A chuva foi provocada pela aproximação de uma frente fria. Apesar de estarmos no período seco, que vai de maio a setembro, pode chover em algum momento. Só que, nesse período, os volumes de chuva são muito baixos e sempre bem localizados”, explicou o Inmet.

Além disso, o órgão especialista destaca que, até as 14 horas da última terça-feira, apenas uma estação meteorológica do Inmet havia registrado precipitação no mês de junho. “A única estação a registrar chuva neste mês foi a da região do Gama, com 1,4 mm. A média climatológica para junho é de 3,3 mm, então esse valor ainda está dentro da normalidade para o período”, informou o instituto.

De acordo com o Inmet, além das chuvas isoladas, para os próximos dias, a população deve se preparar para noites e madrugadas frias e tardes amenas e secas.“Em dias ventosos, a sensação de frio é ainda maior, principalmente no início do dia”, alertou o Inmet.

Ainda de acordo com os meteorologistas, não há influência de fenômenos climáticos como El Niño ou La Niña nas atuais condições do tempo no DF. “As temperaturas do Pacífico equatorial estão dentro da normalidade. Estamos num período conhecido como neutralidade, ou seja, sem atuação do El Niño ou La Niña”, afirmou o instituto.

A previsão é de que o clima continue seco nos próximos dias, com baixa umidade relativa do ar, característica típica do inverno brasiliense. “A maioria dos dias ficamos com umidade em torno ou abaixo dos 30%”, disse o Inmet. Com isso, a recomendação é redobrar os cuidados com a saúde e com o meio ambiente: “Beber bastante líquido, evitar fazer exercícios físicos entre 10h e 16h, usar protetor solar e, em função do risco elevado de incêndios, evitar jogar bituca de cigarro nas estradas ou atear fogo em lixo e terrenos”.

A tendência para os próximos dias é de estabilidade, sem previsão de novas chuvas. A orientação é que a população se prepare para o frio seco que costuma marcar o clima de Brasília nesta época do ano.

Inverno seco

Apesar da ocorrência pontual de chuva nesta terça-feira (24), o cenário climático para os próximos meses no Distrito Federal segue típico do inverno seco. A meteorologista Andrea Ramos, do Inmet, explica que os modelos climáticos para o trimestre, julho, agosto e setembro, indicam que a estação deve permanecer dentro da normalidade para a região Centro-Oeste.

Essa característica se reflete não só na escassez de chuvas, mas também na umidade relativa do ar e nas oscilações de temperatura ao longo do dia. “A característica do inverno na região Centro-Oeste é a estiagem, que é a diminuição da chuva. Em agosto, a umidade é bem baixa, com pouca nebulosidade e uma amplitude térmica maior: manhãs e madrugadas frias, mas esquentando ao longo do dia”, explicou.